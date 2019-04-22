«Сирийский перелом» прибыл в Заполярье

Уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла в Мурманскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что первой остановкой спецпоезда стала Кандалакша, после этого поезд направился в Оленегорск. В каждом из населенных пунктов ее смогли осмотреть тысячи жителей Заполярья.

Все они смогли на железнодорожном вокзале города ознакомиться с образцами различного оружия и техники, захваченных у боевиков: всего свыше 500 образцов. На отдельных железнодорожных платформах были размещены БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Экскурсии по экспонатам провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии.

Отмечается, что жители облцентра, города-героя Мурманска, смогут увидеть выставку уже сегодня. Встречать на перроне города ее будут командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов , а также врио губернатора региона Андрей Чибис

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля. В ходе нее эшелон с трофейной военной техникой до конца апреля посетит 60 городов России: от Севастополя до Владивостока. Завершится акция 27 апреля в подмосковном парке «Патриот».

В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие.