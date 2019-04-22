Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сирийский перелом» прибыл в Заполярье 

ТК «Звезда» + ещё 4 42 минуты назад
Фото: ТАСС
В ходе передвижения по Мурманской области поезд с выставкой сделал две остановки: в Кандалакше и Оленегорске.
Уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла в Мурманскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что первой остановкой спецпоезда стала Кандалакша, после этого поезд направился в Оленегорск. В каждом из населенных пунктов ее смогли осмотреть тысячи жителей Заполярья.
Все они смогли на железнодорожном вокзале города ознакомиться с образцами различного оружия и техники, захваченных у боевиков: всего свыше 500 образцов. На отдельных железнодорожных платформах были размещены БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.
Экскурсии по экспонатам провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии.
Отмечается, что жители облцентра, города-героя Мурманска, смогут увидеть выставку уже сегодня. Встречать на перроне города ее будут командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, а также врио губернатора региона Андрей Чибис.
Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля. В ходе нее эшелон с трофейной военной техникой до конца апреля посетит 60 городов России: от Севастополя до Владивостока. Завершится акция 27 апреля в подмосковном парке «Патриот».
В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие.
ТК «Звезда»: последние новости
Немецкую подлодку нашли у берегов России Ту-214ОН проведет наблюдательный полет над территорией США Аналитик: ВВС Израиля испытали сверхзвуковую ракету, ударив по Сирии
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Николай Евменов , Андрей Чибис , Кандалакша , Мурманская Область , Оленегорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к странам бывшего СССР69
В штабе Зеленского высказались о роспуске Рады103
Савченко нашла виновных в плохих отношениях с Россией7
Трамп позвонил Зеленскому
«Ничего не хочу слышать о ней»
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение