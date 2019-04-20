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Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
По его словам, израильские военные применили новые ракеты на прошлой неделе при ударе в сирийской провинции Хама.
Кроме того, Ретцер отмечает, что в Израиле эти ракеты рассматривают как следствие размещения Россией в Сирии комплексов С-300, и якобы эти ракеты способны "перехитрить" российские ПВО.
Он добавляет, что ракеты Rampage, разработанные израильскими компаниями IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries), были представлены в июне прошлого года. В длину одна ракеты достигает 4,5 метров, весит 570 килограммов и имеет дальность полета до 150 километров.
Отмечается, что ракеты разработаны специально для атаки целей, хорошо защищенных средствами ПВО, а также для поражения подземных бункеров. Кроме того, у ракеты две боеголовки, которые могут взрываться поочередно.
В заключение Ретцер подчеркивает, что России теперь придется показать действенность комплексов С-400, которые, по его словам, уже размещены в Сирии для защиты российских баз.
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Оружие , Армия , Израиль
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