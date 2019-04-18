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Yomiuri: США могут передать Японии секретные данные по F-35 нового поколения 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
США намереваются предоставить японской стороне секретные данные по своим истребителям пятого поколения F-35. Об этом в четверг сообщила газета The Yomiuri Shimbun.
Отмечается, что речь идет, в частности, о снятии защиты с программного обеспечения и предоставлении Министерству обороны Японии сервисных кодов F-35. По данным издания, это может свидетельствовать о готовности США начать совместную с Японией разработку нового боевого самолета, который придет на смену F-35.
Возможность совместной с США разработки истребителя-бомбардировщика нового поколения в Японии обсуждается уже давно. Изначально предполагалось, что за основу будет взят уже имеющийся американский боевой самолет пятого поколения F-22, который должен быть, в частности, оснащен двигателем японской разработки.
Истребители-бомбардировщики нового поколения нужны Токио, чтобы заменить на такие машины в 2030-х годах примерно 130 устаревающих боевых самолетов собственной разработки. На этот проект правительство Японии готово потратить около 6 трлн иен (более $53 млрд). В то же время Япония находится в процессе закупки у США более 40 боевых самолетов F-35, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других союзников США.
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Оружие , Армия , НАТО , США , Япония
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