Yomiuri: США могут передать Японии секретные данные по F-35 нового поколения

США намереваются предоставить японской стороне секретные данные по своим истребителям пятого поколения F-35. Об этом в четверг сообщила газета The Yomiuri Shimbun.

Отмечается, что речь идет, в частности, о снятии защиты с программного обеспечения и предоставлении Министерству обороны Японии сервисных кодов F-35. По данным издания, это может свидетельствовать о готовности США начать совместную с Японией разработку нового боевого самолета, который придет на смену F-35.

Возможность совместной с США разработки истребителя-бомбардировщика нового поколения в Японии обсуждается уже давно. Изначально предполагалось, что за основу будет взят уже имеющийся американский боевой самолет пятого поколения F-22, который должен быть, в частности, оснащен двигателем японской разработки.