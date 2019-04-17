В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолетов Су»

14 шведских самолетов Gripen E, которых на родине окрестили «убийцами российских Су», оказались невостребованы в своей армии. Их производство приостановили, как сообщают СМИ, из-за недостатка финансирования. На данный момент есть только фюзеляжи этих самолетов, ничем не оборудованные. При этом стоимость машины увеличивается по мере того, как они простаивают на заводе.

Швеции оказались невостребованными 14 самолетов Gripen E (JAS 39E), созданных компанией SAAB для ВВС страны, пишет газета Svenska Dagbladet. Там сообщили, что авиастроительное предприятие создало только фюзеляжи истребителей без электронной начинки и систем вооружения. Государство действительно изначально заказывало «пустышки», но планировалось, что впоследствии их оснастят. Сейчас известно, что развитие проекта затормозилось.

По предварительным данным, причина прерывания программы в недостатке финансирования.

Официальных данных о том, сколько бюджетных средств было выделено на строительство «пустых корпусов», нет. Неизвестно и почему изначально не было предусмотрено выделения необходимого объема финансирования на достраивание этих истребителей.

При этом, как посчитали шведские журналисты, речь может идти о нескольких сотнях миллионов крон (на сегодняшний день одна шведская крона равна семи рублям). К тому же стоимость машин увеличивается за счет того, что «пустые корпуса» (планеры) простаивают на заводе.

В феврале об истребителе Saab Gripen E рассказывал командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон. По его словам, эти самолеты способны победить российские Су в воздушном бою.

«Gripen, в особенности в модификации E, сделан для того, чтобы уничтожать Су. У нас здесь черный пояс», — передавал его слова портал Business Insider.

Как указывает издание, истребители «Сухого» сейчас называют «легендарными» за их маневренность и способность переиграть американские самолеты в воздухе благодаря их «опасным и агрессивным трюкам». В ответ на это ВВС США делают ставку на дорогостоящие стелс-технологии. Конструкторы Gripen же решили не снижать заметность истребителя, а модернизировать бортовые системы радиоэлектронной борьбы.

«Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако у этого истребителя есть исключительная особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов», — писал Business Insider.

Эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк подчеркивал, что истребители Gripen превосходят большинство аналогов за счет эффективности средств электронной борьбы, а также подавления радаров противника.

«Когда пилотам Gripen надоело быть посмешищем для немецких «Тайфунов», они получили возможность проверить свои боевые системы РЭБ [радиоэлектронной борьбы]. Тогда для немцев наступили трудные времена. <…> Один из шведских истребителей даже смог незаметно появиться у левого крыла «Тайфуна» благодаря способности глушить радиосигнал», — цитирует издание аналитика.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 — это новейшая разработка ОКБ Сухого , предназначенная для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем противовоздушной обороны (ПВО). Высокая маневренность сочетается в нем с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современным комплексом бортового оборудования и малой заметностью. Все это обеспечивает ему превосходство над конкурентами. Первая серийная партия Су-57 поступит на вооружение российских ВКС в 2019 году.

В России не оставили без внимания ситуацию вокруг шведских «убийц Су». Член Совета Федерации Игорь Морозов , комментируя ситуацию с недостатком финансирования проекта, отметил, что Швеции нужно думать не о том, как «убить» российские самолеты, а где найти средства на производство собственных. Ситуацию с самолетами Gripen E он назвал очень комичной.

«Они, находясь в каком-то фантомном мире своих иллюзией, думают о том, что смогут создать то, что у нас уже создано. То, что у нас проходит обкатку в условиях реального боя в Сирии. У них это все впереди. И когда они построят своего «убийцу», когда найдут на него деньги, у нас уже будут самолеты следующего поколения. Поэтому они лучше пусть думают о своей обороне, и тех самолетах, которые могут выполнять именно оборонительные функции, а не о нападении или самолетах «убийцах» российских Су», — сказал Морозов ФАН.

Недопонимания между Россией и Швецией в воздушном пространстве происходят нередко.

22 февраля на сайте вооруженных сил королевства появилось сообщение, что российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки на расстояние менее 20 м. По данным ведомства, это произошло, когда шведская машина пролетала над Балтийским морем. ВС сообщили об инциденте правительству Швеции, указали в документе.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал поведение Су-27 «неприемлемым». Он заявил Sveriges Radio, что подобные инциденты могут привести к крайне нежелательным событиям, и подчеркнул, что это уже не первый случай опасного перехвата российским самолетом шведского.

В ответ на это в Минобороны РФ пояснили, что Су-27 дежурных сил ПВО поднялся в воздух, чтобы контролировать полет над Балтикой самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции, который приближался к границам России. Как сообщили в ведомстве, 19 февраля средства контроля российского воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря засекли приближающуюся к границе воздушную цель.

Истребитель Су-27 взлетел для установления ее принадлежности, и все время находился на безопасном расстоянии, уточнили там.