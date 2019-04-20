Турция готова к «наказанию» США за покупку российского оружия, пишут СМИ

Турция выберет российские истребители, если США исключит ее из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет журнал Defence News со ссылкой на источник в госзакупках минобороны страны.

"Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос участие Турции в программе Joint Strike Fighter", — сообщил собеседник издания.

Другой источник в оборонной сфере также подтвердил, что Анкара не останется без замены, если Вашингтон откажет ей в продаже F-35, однако отказался комментировать варианты альтернативы, добавив, что потребуются обсуждения технологических, экономических и политических вопросов.