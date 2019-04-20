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Турция готова к «наказанию» США за покупку российского оружия, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 12 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Турция выберет российские истребители, если США исключит ее из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет журнал Defence News со ссылкой на источник в госзакупках минобороны страны.
"Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос участие Турции в программе Joint Strike Fighter", — сообщил собеседник издания.
Другой источник в оборонной сфере также подтвердил, что Анкара не останется без замены, если Вашингтон откажет ей в продаже F-35, однако отказался комментировать варианты альтернативы, добавив, что потребуются обсуждения технологических, экономических и политических вопросов.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35.
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Оружие , В мире , Министерство обороны , НАТО , Турция
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