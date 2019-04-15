Умом Россию не понять. Главком НАТО хочет вернуться в холодную войну

Главком НАТО в Европе американец Кертис Скапаротти, конечно, не Федор Тютчев , и Тютчева он, конечно, не читал. Но ему и своего ума хватило, чтобы сообразить, что их умом Россию не понять. Потерял, говорит, Запад способность просчитывать намерения Москвы . Вот раньше, говорит, бывало. "Мы понимали друг друга во времена холодной войны", — с теплом вспомнил генерал предания давно минувших дней, когда ему, еще "зеленому" второму лейтенанту и понимать не положено было. Только выполнять. Теперь же он сам должен приказывать. Но не знает, что. Потому что не хватает ему того самого, пусть "холодного", но все-таки общения с вероятным противником.

"Мы, — признает он, — не знаем Россию так же хорошо, как прежде, и это беспокоит". Между тем, контакты с ней Скапаротти считает важной частью сдерживания. Он бы назвал эту часть точнее — "притуплением бдительности". Но это — военная тайна. Он и так слишком много сказал такого, чего лично от него меньше всего ожидали. Ведь это тот самый командующий армией США в Европе, что год назад предложил Пентагону освободить силы от борьбы с терроризмом и бросить их на восточный фланг против России, а месяц назад уже откровенно требовал прислать ему подкрепление, чтобы и эсминцы с "Томагавками", и истребители пятого поколения, и разведчиков куча.

И вдруг переобулся. Пусть и надел мягкие тапочки прямо на сапоги. Может, это и на него так повлияло открытое заявление ряда американских политиков, в основном, правда, из бывших. Они посоветовали своему истеблишменту сдвинуть отношения с Россией с точки невозврата. Как и положено боевому командиру, он двинулся первым. Уж на что ястреб, а и тот дал петуха. Хотя сам, наверное, думает, что соловьем залился. Это же было красиво. "С Россией следует общаться более плотно, чтобы лучше ее понимать и осознавать, для чего нам нужны те или иные действия". То есть если они сами не догоняют, надо, чтобы Россия им все про себя рассказала.

Допрос с пристрастием — не вариант. Спецслужбы, судя по всему, тоже. Только и остается, что втереться в доверие на государственном уровне. А лучший способ сделать это — диалог. Мы в курсе. И уши у них такие большие, чтобы лучше слышать нас. И глаза они пялят с высоты самолетов-шпионов, чтобы лучше видеть нас. И корабли их в нашем Черном море потому, что контакта им с нами хочется. Полного. И мы охотно верим, что они искренне хотят войти в наше положение. Чтобы остаться там вместо нас. Но коль мы их не пускаем, они и решили сменить тональность.

Предъявить, например, Скапаротти как олицетворение чистоты намерений. Если же не клюнем — ну, допустим, отказаться от расширения НАТО на восток. А что, первый же раз прокатило. Ничего лучше они все равно не придумали. Впрочем, хорошо, что они хоть что-то начали о себе понимать. Им не останавливаться бы на достигнутом и дочитать Тютчева до конца. Там немного. "В Россию можно только верить". И если в ней сказали, что в случае чего "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", то это — самое главное, что им нужно про Россию знать. И о другом уже могут не беспокоиться.