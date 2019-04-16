Israel Hayom (Израиль): Россия смирилась с действиями Израиля в Сирии

Israel Hayom высказывает мнение, что Комментируя очередные израильские авиаудары по территории Сирии , авторвысказывает мнение, что Россия на этом этапе смирилась с такими действиями Тель-Авива, пока они не угрожают ее силам в Сирии. Израильские же ВВС, вероятно, по возможности будут избегать встреч с сирийскими ракетами класса «земля-воздух», чтобы не повторить события, которые приведут к новым трениям с Россией.

Атака по территории Сирии, которая произошла в пятницу вечером и которую приписывают израильским ВВС, дает понять, что после выборов политика страны остается прежней: не допустить укрепления Ирана в Сирии и превращения ракет для «Хезболлы» в высокоточные.

По данным сирийских СМИ, цель находилась в городе Масьяф , недалеко от Хамы. Согласно отчетам, за последние два года ВВС как минимум пять раз атаковали там различные объекты, принадлежавшие Ирану.

На этот раз речь, кажется, идет о месте, в котором иранцы создавали высокоточные механизмы для ракет, поставляемых «Хезболле». Логично предположить, что позднее ракеты должны были переправить в Ливан , хотя Иран также намерен вооружить аналогичным оружием ополченцев, которые действуют в Сирии под его покровительством.

В последние годы Израиль предпринимает шаги против иранского проекта по усовершенствованию ракет. С помощью этой программы Иран хочет превратить ракеты «Хезболлы» в высокоточные (глава правительства в прошлом году говорил о точности поражения не более 10 метров) и одновременно расширить радиус действия некоторых из них. Израилю уже приписывали несколько атак по объектам, связанным с усовершенствованием ракет, включая сентябрьский удар по западной Сирии, в результате которого был сбит российский Ил.

Позавчерашняя атака прошла для Израиля без каких-либо затруднений: ни со стороны Сирии, ни со стороны России серьезной реакции не последовало. Из этого можно сделать вывод, что Россия на этом этапе смирилась с такими действиями, пока они не угрожают ее силам в Сирии. Израильские же ВВС, вероятно, по возможности будут избегать встреч с сирийскими ракетами класса «земля-воздух», чтобы не повторить события, которые приведут к новым трениям с Россией. Сама политика по активному противостоянию Ирану и его сателлитам, как ожидается, пока не изменится. Однако новое правительство под предводительством министра обороны должно будет пересмотреть подход к деятельности на Ближнем Востоке (межвоенную кампанию) на фоне изменений, происходящих в Сирии по окончании гражданской войны, и возможного перехода Ирана к военным действиям в Ираке, а также его попыток перенести проект по модернизации ракет на заводы в Ливане. В прошлом году Израиль обнаружил четыре таких завода: о трех из них, которые тайно создали в Бейруте, Нетаньяху рассказал на выступлении в Совбезе ООН , а еще об одном, согласно различным источникам, израильтяне сообщили американцам, и они обсудили этот вопрос с правительством Ливана.

В Израиле чувствуют, что сейчас возникла возможность для того, чтобы вытеснить Иран из Сирии или хотя бы минимизировать там его деятельность. Причина кроется не только в дистанцировании России от действий Ирана (а также дистанцировании Сирии, даже если об этом не говорится публично, из боязни, что Тегеран помешает восстановлению страны), но и в поддержке американцев — объявлении Вашингтоном Революционной гвардии (КСИР — прим. ред.) террористической организацией. В Израиле надеются, что военные, политические, экономические шаги и работа прессы вкупе позволят помешать иранским действиям.