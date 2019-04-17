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Раскрыты возможности С-350 

Lenta.ru + ещё 16 13 минут назад
Фото: Иван Секретарев / AP
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» оснащается двумя типами ракет. Об этом сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Согласно данным эксперта, первая, 9М100, предназначена для поражения любых аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии около 120 километров, движущихся со скоростью до 4,8 километра в секунду. Такие характеристики, по мнению Мураховского, свойственны ракетам тактического и оперативно-тактического класса.
Вторая, 9М96, способна перехватывать на скорости до километра в секунду низколетящие цели, например, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боевые блоки, удаленные от ЗРК на расстояние до 15 километров. Такие возможности, по словам эксперта, соответствуют комплексам малой дальности.
Также Мураховский напомнил, что С-350 заменят устаревшие С-300П и С-300ПС.
В апреле сообщалось, что разработка ЗРК С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению, а в ближайшее время в войска ожидается поступление С-350 «Витязь».
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Оружие , Армия
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