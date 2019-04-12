Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний, сообщил президент России Владимир Путин . Ранее сообщалось, что комплекс поступит на вооружение российской армии уже в 2021 году. Путин также отметил, что мощь российских войск усилит и ракетный комплекс «Авангард», выход на боевое дежурство которого ожидается уже в этом году.

На встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий российский лидер Владимир Путин сообщил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.

Президент отметил, что в последние годы в стране ведется «масштабная планомерная работа» по комплексному развитию армии и насыщению войск передовой техникой.

Путин подчеркнул, что мощь Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) серьезно усилит ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет» уже стоят на боевом дежурство, обратил внимание глава государства.

Он также упомянул и гиперзвуковую ракету «Циркон», которая, по словам президента, по своей дальности и скорости «не имеет аналогов в мире». Российский лидер сообщил, что им и другими современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки.

«Современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил», — подчеркнул Путин.

По этой причине, как указал президент, выше станут и требования к подготовке личного состава, а также качеству и интенсивности боевой учебы.

«Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных передовых знаний, технологий, умения эффективно их применять. Рассчитываю здесь на офицерский корпус, командиров высшего звена, которые планируют и ведут образовательную, воспитательную работу и должны ежедневно показывать пример для подчиненных, служить образцом четкого, безукоризненного выполнения поставленных задач», — обратился российский лидер к военным.

О начале активной фазы испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат» Путин сообщил еще 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию РФ.

РС-28 «Сармат» — это перспективный российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной Межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), способной нести ядерные заряды. Его с 2000-х годов разрабатывали специалисты АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (Миасс, Челябинская обл.) в качестве замены комплекса Р-36М2 «Воевода», который находился на вооружении РВСН с 1988 года.

В декабре прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил газете «Красная звезда», что перевооружение его войск межконтинентальным ракетным комплексом «Сармат» начнется в 2021 году.

По его словам, в первую очередь эта процедура пройдет в полках Ужурской ракетной дивизии, которая на сегодняшний день располагает предшественником «Сармата» — «Воеводой». Каракаев тогда отмечал успешное завершение бросковых испытаний МБР «Сармат» (испытания с массогабаритным макетом), в ходе которых военные отработали технологию подготовки ракет к пуску, проверили работоспособность двигательной установки, а также правильность конструкторских решений.

Тогда же командующий РВСН упомянул и об «Авангардах». Он сообщил, что в 2019 году первые образцы этого ракетного комплекса появятся в ракетном полку Домбаровского соединения. «Новый ракетный комплекс „Авангард“ с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение существенно будут увеличены боевые возможности группировки прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов», — пояснил он.

В конце декабря прошлого года Минобороны провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск «Авангарда» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В результате условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае была поражена.

«Авангард» — это ракетный комплекс стратегического назначения с МБР. Он оснащен планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Согласно информации в открытых источниках, головная часть ракеты этого комплекса была создана в рамках опытно-конструкторской работы «4202» специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов) под руководством главного конструктора Павла Судюкова.

В своем выступлении 11 апреля Путин отметил и гиперзвуковую ракету «Циркон». Этот новейший вид вооружения впервые был предоставлени им 20 февраля в своем послании Федеральному собранию.

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — сказал российский лидер.

По его словам, скорость «Циркона» — девять чисел Маха, то есть порядка 11 тыс. км/ч. Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Вооружать такими ракетами будут субмарины и корабли надводного флота.