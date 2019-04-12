Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Броня Т-80БВМ оказалась «мягкой» 

Lenta.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: vitalykuzmin.net
Навесные блоки дополнительной динамической защиты российского танка Т-80БВМ способны противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом, заявил «Звезде» заместитель генерального директора по производству «Омского завода транспортного машиностроения» Алексей Хорошайло.
«Это так называемая дополнительная динамическая защита в мягких чехлах», — сказал специалист.
Хорошайло отметил, что такие навесные блоки позволили отказаться от дополнительной доработки полки и усиления несущей конструкции.
В декабре 2018 года сообщалось, что Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана.
Т-80БВМ основан на танке Т-80БВ. Модернизированная машина получила многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновленное 125-миллиметровое орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и систему динамической защиты «Реликт». Российские военные начали получать Т-80БВМ в 2018 году.
Последние новости
Lada покинет Европу Арестованного в Москве инвестора из США отпустили домой Ассанжа арестовали
Комментарии2
Оружие , Войска , Омсктрансмаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США решили пересмотреть отношение к РФ34
Нарвался на отказ: Порошенко остался без дебатов37
«Нарушила договоренность»: Новая страна обвиняет РФ44
Названа главная угроза для Украины1
«Город пустой»: Порошенко дал Зеленскому 40 минут127
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение