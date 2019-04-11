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«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 1 час назад
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о завершающей стадии испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса «Сармат». Об этом глава государства рассказал на встрече с высшим офицерским составом и прокурорами, передает RT.
Путин отметил, то для перевооружения армии передовой техникой делается «масштабная планомерная работа». Как подчеркнул, что «Сармат» совместно с комплексом «Авангард», оснащённым гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, значительно усилят мощь отечественных Ракетных войск стратегического назначения.
Кроме того, Владимир Путин напомнил о постановке на боевое дежурство гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и лазерной системы оружия «Пересвет».
«Сармат» — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Политика , Владимир Путин , РВСН
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