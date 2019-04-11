«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о завершающей стадии испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса «Сармат». Об этом глава государства рассказал на встрече с высшим офицерским составом и прокурорами, передает RT.

Путин отметил, то для перевооружения армии передовой техникой делается «масштабная планомерная работа». Как подчеркнул, что «Сармат» совместно с комплексом «Авангард», оснащённым гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, значительно усилят мощь отечественных Ракетных войск стратегического назначения

Кроме того, Владимир Путин напомнил о постановке на боевое дежурство гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и лазерной системы оружия «Пересвет».

«Сармат» — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.