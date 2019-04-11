Aydınlık (Турция): С-200, 300, 400, 500… Российские ракеты обеспечивают «военную неприкосновенность»

Наравне с С-300 в Сирии Венесуэле , российские ракеты С-400 обеспечат Турции «военную неприкосновенность». Эрдоган в ходе своего визита в Россию вновь выразил приверженность этой сделке. С-400 обеспечат защиту турецкого воздушного пространства против угроз, которые могут исходить из Восточного Средиземноморья, севера Ирака и Сирии, даже Черного моря и Балкан.

В ходе атаки израильских военно-воздушных сил на объекты в провинции Латакия на территории Сирии 17 сентября 2018 года ракеты С-200, выпущенные сирийскими силами противовоздушной обороны, сбили российский разведывательный самолет Ил-20, на борту которого находилось 15 человек.

Россия возложила ответственность за инцидент на Израиль и разместила в Сирии ракетные комплексы С-300.

После этого атаки Израиля прекратились.

За исключением ракетных ударов, совершенных по объектам подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Кудс» в Сирии 20 января 2019 года.

Сирийское государственное информагентство «Сана» (Sana) сообщило, что атаки близ Голанских высот и Дамаска были отражены системой противоракетной обороны С-300, и опубликовало кадры уничтожения ракет.

Национальный центр управления обороной России заявил, что в ходе авиаударов Израиля сирийские средства противовоздушной обороны перехватили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Эксперты во многом оказались правы: ракеты С-300/400, производимые российской компанией оборонно-промышленного комплекса «Алмаз — Антей», являются самыми эффективными ракетными системами в мире.

Правда, как сообщал журналист Нердун Хаджиоглу (Nerdun Hacıoğlu), Израиль с разрешения Греции изучал на острове Родос способы борьбы с С-300, которые Россия продала греческой части Кипра 20 лет назад, и разработал схемы электронных мер противодействия этим системам.

Однако российский военный эксперт Игорь Коротченко отмечает, что между С-300, которые были проданы греческой части Кипра, и нынешней модификацией этих систем очень большая разница:

«Модернизированные С-300, как и более поздняя модель С-400, способны видеть малозаметные самолеты. Следовательно, все самолеты, которые приближаются к сирийскому воздушному пространству, будут обнаружены. Решение же о том, открывать огонь или нет, примет российское командование по ситуации».

Становится понятно, что Сирия в отличие от Ливии и Ирака была спасена от нападения американо-израильско-саудовской коалиции благодаря российским ракетам С-200 и усовершенствованным ракетам С-300.

В Венесуэле тоже есть С-300

Но не только Сирия. За спасением Венесуэлы от масштабного вмешательства США тоже стоят ракеты С-300.

Информацию о венесуэльских С-300 обнародовала израильская компания «Имейдж сэт интернешнл» (Image Sat International). По изображениям, полученным с израильского спутника наблюдения, было понятно, что венесуэльская армия проводит учения с использованием ракет С-300.

Эти сведения подтвердил и Эллиот Абрамс (Elliot Abrams), неокон и один из «мясников» в Латинской Америке, которого президент США Дональд Трамп спустя 30 лет снова назначил в регион для свержения боливарианского чавистского социалистического правительства в Венесуэле. «Специальный посланник США в Венесуэле» Абрамс заявил, что правительство Мадуро располагает усовершенствованными ракетами С-300 («Антей-2500»).

Вероятно, значительная их часть была модернизирована за последние два месяца с прибытием российских военно-транспортных самолетов.

Как сообщал Хоакин Флорес (Joaquin Flores) на новостном сайте «Форт Русс» (Fort Russ), у Венесуэлы имеется шесть систем С-300, каждая из которых может одновременно брать на прицел 25 военных самолетов. Процент их попадания в цель достигает 85-90%. Даже в случае атаки одновременно 150 американских истребителей Венесуэла может дать ответ и поразить около 130 из них.

Именно поэтому Абрамс сообщил, что США не планируют проводить военную операцию в Венесуэле. По этой же причине Бразилия и Колумбия заявили, что они исключают военный вариант.

Системы С-300 способны эффективно противостоять американским истребителям четвертого и пятого поколений, в том числе таким машинам четвертого поколения, как Ф-16 (F-16), Ф-14 (F-14), Ф/А-18 (F/A-18), и Ф-35 (F-35) пятого поколения.

За попытками США вывести из строя системы электроснабжения Венесуэлы (в том числе парализовать системы С-300), а также их планами атаковать Мадуро ударными дронами, тоже стоит эта беспомощность. А венесуэльская армия, которая обучена вести боевые действия в лесу, может говорить американцам:

«Приходите, и мы заставим вас пережить Вьетнам в Южной Америке».

Сигнал Эрдогана об С-400 в Москве

Многие проатлантистски или скептически настроенные эксперты и наблюдатели в Турции настаивали на том, что Партия справедливости и развития Турции в конечном счете откажется от покупки российских ракет С-400.

Некоторые из них даже полагали, что президент Тайип Эрдоган обсудит этот вопрос с российским лидером Путиным в ходе своего визита в Москву 8 апреля и найдет какую-либо формулу отказа от покупки С-400.

Но Эрдоган, несмотря на все угрозы и попытки шантажа со стороны США, после переговоров с Путиным дал понять, что он решительно настроен купить С-400.

«Дорожную карту по С-400 мы уже начертили, — отметил Эрдоган. — И те, кто после этого говорит нам: "Откажитесь от этого", — стало быть, не признают нашу волю. Если мы уже заключили соглашение, дело сделано. Это наше суверенное право, и мы сами им распоряжаемся».

Путин в свою очередь обратил внимание на возможности сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере не только по контракту на поставку С-400 и сказал, что две страны могут совместно производить высокотехнологичную военную технику.

Для Турции крайне важно купить ракеты С-400 у России.

Как Сирии и Венесуэле, нам эти ракеты тоже дадут «военную неприкосновенность» и «иммунитет против атак».

Мы будем обладать «евразийской защитой воздушного пространства» от угроз, которые могут исходить от Восточного Средиземноморья, Ирака и севера Сирии, даже Черного моря и Балкан, учитывая новых членов НАТО

С-400 — это не только спасение от натовского и атлантического ярма, но и в то же время конкретная необходимость этого.

В тех словах, которые Владимир Путин произнес в Москве, также содержался намек на российскую альтернативу Ф-35 (F-35).

Какая это альтернатива — объясняет Стивен Лендман (Stephen Lendman) на сайте «Глобал рисерч» (Global Research).

Лендман отмечает, что Путин, говоря о «высокотехнологичной военной технике», имел в виду российские истребители пятого поколения Су-57. Стоимость самолетов последней модели типа Су-57Е, который также обладает малозаметностью для вражеских радаров, оценивается в 45 миллионов долларов, в то время как стоимость Ф-35 — в 100 миллионов долларов.

Директор по международному сотрудничеству компании «Ростех» Виктор Кладов заявил, что Путин может одобрить продажу самолетов пятого поколения иностранным покупателям. Турция также сказала российской стороне, что она может претендовать на эти самолеты, если не получит Ф-35.

С-400 — лучшие в мире

Лендман, утверждая, что ракетные системы С-400 являются самыми передовыми оборонительными системами в мире, ссылается не только на российских, но и на китайских военных экспертов.

Народно-освободительная армия Китая, ставшая первым получателем С-400, сообщает, что эти системы могут уничтожать самолеты, баллистические ракеты и другие воздушные цели на расстоянии 250 миль (400 километров) на больших и малых высотах. Кроме того, С-400 способны преодолевать электронные контрмеры.

Турция в 2017 году взяла на себя обязательства по покупке этих ракет (и, возможно, в дальнейшем версии С-500, разработка которой еще продолжается). США же с самого начала при каждой возможности всячески угрожают Турции. Экономическое разорение и санкции, исключение из НАТО, прекращение поставок Ф-35, за которые заплачено, расширение поддержки терроризма Рабочей партии Курдистана , разные угрозы в адрес Эрдогана и ВС Турции, коалиция греческого Кипра — Греции — Израиля — Франции — Италии в Восточном Средиземноморье и прочее. Включая даже сценарии учений и войн, в которых США непривычно открыто ставят Турцию в положение врага. (О чем наглядно рассказал наш адмирал Джем Гюрдениз (Cem Gürdeniz) в своей недавней статье, которую я рекомендую вам непременно прочитать.)

Отныне Турция — враг в глазах США.

США — тоже больше не друг и союзник для Турции, а враждебная нам империалистическая сила.

Эта ситуация не связана с внутренней политикой, ее не могут изменить ни смена власти, ни итоги выборов.

Этого требуют глобальные события.

Подобно тому как Анкара работает вместе с Россией, протягивает руку помощи Венесуэле, ей таким же образом необходимо строить и развивать сотрудничество с Сирией и Ираном, над которыми нависла американо-израильская угроза.

С нашими русскими, арабскими и персидскими друзьями, которые сталкиваются с похожими угрозами мы, конечно, должны объединиться на боливарианском, ататюркистском фронте против империализма.

С-400, которых США боятся словно «вампир, увидевший чеснок», практически стали символом этого фронта.

Aydınlık, Турция