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Пистолет «Удав» допущен к серийному производству 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимал решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
По словам Абрамова, Министерство обороны утвердило акт комиссии и пистолет получил литеру «О1».
В свою очередь заместитель гендиректора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов сообщил, что следующий этап — это принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках.
«Пистолет готов к серийному производству, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны», — добавил Левшунов.
В январе сообщалось, что у пистолетного комплекса «Удав», предназначенного для нужд Вооружённых сил России, появится гражданская версия.
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Оружие , Видео , Сергей Абрамов , Министерство обороны , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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