Готовы ли США продлить договор СНВ-III с Россией

Глава Стратегического командования Вооружённых сил США (Стратком) генерал Джон Хайтен считает, что стране не стоит отказываться от Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Ранее он отмечал, что это соглашение выгодно для Соединённых Штатов и всего мира. Однако Белый дом не спешит начинать переговоры по продлению договора, который истекает в 2021 году. Эксперты полагают, что внутри руководства США нет единого мнения по этому вопросу. При этом аналитики отмечают, что в команде президента Дональда Трампа есть немало сторонников разрушения всех существующих договорённостей, которые каким-либо образом ограничивают Вашингтон.

Пентагоне призвали продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким заявлением выступил глава Стратегического командования Вооружённых сил США (Стратком) генерал Джон Хайтен. По его мнению, взаимные обязательства между ядерными державами должны быть сохранены. А для этого представителям Госдепа следует провести переговоры с российскими дипломатами, пояснил Хайтен, выступая на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс

«Я желаю… чтобы страна (США. — RT) состояла в СНВ-III… с нашими противниками, в частности, с Россией», — цитирует генерала РИА Новости.

Подобные призывы звучали со стороны главы Страткома и раньше — ещё в ноябре прошлого года Джон Хайтен посоветовал чиновникам из Госдепа и Белого дома приступить к переговорам с Москвой о контроле за ядерными вооружениями.

«Мой совет как военного, который я даю своим коллегам в Госдепартаменте и Белом доме: мне нравятся договоры по ограничению вооружений, которые касаются ядерного оружия, я думаю, что это хорошо для мира и для страны», — приводило слова Хайтена ТАСС.

«Отвечает американским интересам»

Действие десятилетнего договора СНВ-III истекает в 2021 году. Подписав документ, США и Россия обязались в течение 7 лет сократить свои стратегические наступательные вооружения. Согласно договору, на вооружении стран-участниц могут оставаться по 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков. Допустимое суммарное количество пусковых установок ограничивается 800 единицами, а развёрнутых ядерных боезарядов — 1550 единицами.

Подписанный Дмитрием Медведевым Бараком Обамой документ заменил истёкший договор СНВ-I, всего же Москва и Вашингтон заключили семь договоров, ограничивающих распространение ядерных вооружений.

СНВ-III может быть продлён на пять лет, но для этого стороны должны приступить к переговорам уже сейчас — об этом ранее заявил российский президент Владимир Путин . Однако американская сторона до сих пор не предприняла никаких конкретных шагов для начала обсуждения.

«Мы привержены выполнению договора СНВ-3, но мы не приняли решение о его продлении», — завил журналистам в начале февраля высокопоставленный представитель Белого дома.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, в практическом смысле пролонгация договора важна для США, особенно учитывая, что в Пентагоне не знают, каким именно оборонным потенциалом на сегодняшний день обладает Россия.

«В целом контроль над ядерными стратегическими арсеналами отвечает американским интересам», — пояснил Ермаков в интервью RT.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, в том, чтобы крупнейшие ядерные державы ограничивали свои ядерные арсеналы, заинтересовано всё мировое сообщество.

«В США часто говорят о своей ответственности за безопасность всего мира. Но в этом случае они не должны разрушать договоры, которые поддерживают эту безопасность. А ведь Вашингтон уже успел разрушить договор о ПРО, Договор РСМД, которые были базовыми элементами сложившейся системы взаимного сдерживания», — подчеркнул Коновалов в интервью RT.

Пока участники договора только готовятся к новым переговорам, международное сообщество с тревогой наблюдает за приближающейся датой окончания срока действия СНВ-III. В феврале генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Вашингтон продлить договор, а также подумать над новыми шагами по сокращению ядерных арсеналов.

«Этот договор является единственным международным юридическим инструментом по ограничению размеров двух самых крупных ядерных арсеналов», — напомнили в ООН.

Но, по мнению экспертов, нельзя исключать того, что Вашингтон или откажется от продления договора, или серьёзно затянет переговоры. Так, в декабре прошлого года глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выразил сомнения, что договор СНВ-III будет продлён. При этом он связал свои опасения с якобы «несоблюдением» Москвой условий ДРСМД — по словам американского генерала, будущее СНВ-III окажется под угрозой после расторжения договора о ракетах средней и меньшей дальности. Переговоры по СНВ могут сорваться просто из-за недоверия, возникшего между Россией и США, заявили ранее в Белом доме.

В феврале США приостановили своё участие в ДРСМД, обвинив Россию в нарушении соглашения. По мнению Белого дома, под действие договора якобы подпадает российская ракета 9М729. В свою очередь, Россия давно упрекает Штаты в том, что развёрнутые в Европе ПРО Aegis Ashore могут использоваться для наземного пуска крылатых ракет «Томагавк», что запрещено ДРСМД.

Похожий сценарий может повториться и в случае с СНВ-III, если американская сторона не захочет продлевать договор, отмечают эксперты. Правда, пока обвинения лишены конкретики. Как заявил в конце февраля генерал Джон Хайтен, новые российские ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-III — когда документ подписывался, такого оружия просто не существовало. Поэтому США и Россия должны не только продлить договор, но и внести в него новейшие виды вооружений, считают в Пентагоне.

В то же время Москва не может проверить достоверность публикаций Госдепа, в которых говорится о том, что США сократили СНВ до уровня, предусмотренного договором. Например, невозможно подтвердить, что переоборудованные Пентагоном тяжёлые бомбардировщики действительно непригодны для несения ядерного стратегического оружия, пояснили в МИД России

«Позиция проста»

Несмотря на негативный фон в российско-американских отношениях, шансы на продление договора о сокращении стратегических вооружений есть. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов . По словам дипломата, хотя времени остаётся мало, возможность продлить СНВ-III всё ещё сохраняется. Для этого, по мнению Антонова, стороны должны провести «серьёзный разговор», желательно без присутствия прессы.

Сейчас США и Россия проводят регулярные сессии двусторонней консультативной комиссии по договору. Ближайшая состоится в апреле.

Как ранее заявили в российском МИД, всего до 2021 года запланировано четыре таких мероприятия. Но этого явно недостаточно для продления или перезаключения СНВ-III.

«Нужно, засучив рукава, брать ситуацию и ею заниматься. Однако готовности с американской стороны к этому нет», — пояснили в российском дипломатическом ведомстве.

Проблема в том, что часть американских политиков рассматривает продление договора как инструмент давления на Москву.

Например, в прошлом году конгрессмен Лиз Чейни и сенатор Том Коттон внесли в нижнюю палату конгресса законопроект, запрещающий выделять финансирование на продление СНВ-III до тех пор, пока Россия не согласится сократить свои тактические ядерные вооружения и распространить действие договора на новейшее оружие.

Тот факт, что в Пентагоне сегодня звучат призывы сесть за стол переговоров, чтобы продлить действие договора, говорит о наличии разных подходов к вопросу нераспространения в американской элите, считают эксперты. Как пояснил Иван Коновалов , в фокусе внимания американской администрации сейчас находятся внутриполитические вопросы, по ним существует определённый консенсус.

«Зато внешняя повестка во многом оказалась «брошена», единой позиции по многим вопросам в администрации просто нет. Целостная картина не складывается», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Ермаков . Как считает эксперт, по вопросу СНВ-III в американском руководстве существуют разные точки зрения. В США есть политики, которые понимают, что такие документы нужны, но в команде Трампа популярно мнение о том, что США должны выйти из всех договоров, которые связывают американцам руки. Сторонники этой точки зрения считают, что США достаточно сильны, чтобы ни в чём себя не ограничивать, считает эксперт.