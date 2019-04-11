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Индия и Россия: первым делом — русские танки, ну а Вашингтон потом 

РИА Новости + ещё 16 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Партнеры России по военно-техническому сотрудничеству, конечно, слышат окрики из-за океана и знают, какими бедами будет грозить им Вашингтон. Но предпочитают все же работать с Москвой, демонстрируя всему миру, насколько важна для них Россия.
Нью-Дели, как пишут СМИ, собирается закупить у Москвы крупную партию танков Т-90МС на внушительные два миллиарда долларов. Что примечательно, машины будут поставляться в разобранном виде и проходить окончательную сборку уже в Индии. То есть речь идет о полноценном кооперационном проекте в области ВТС. Для России сделка крайне выгодна: это один из крупнейших заказов для этого сегмента "оборонки" за последние годы. Ну а Индия, входящая в период всеобщих выборов, которые продлятся с 11 апреля до середины мая, демонстрирует не столько себе и Москве, сколько остальному миру: Россия была и останется одним из ключевых партнеров. В прошлом году между странами был заключен еще один важный многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400. Пока нет окончательного взаимопонимания по цене, но таких сделок без шероховатостей и не бывает.
Характерно, что после новости о закупках Индией С-400 мгновенно встрепенулись американцы. Они просто не могли допустить отсутствия собственной реакции на такой досадный для них факт. Она была предсказуемой — угроза санкций. Впрочем, Нью-Дели ответил жестко и однозначно: Индия проводит независимую политику и продолжит сотрудничество с Россией. Так что не сработало. Не исключено, а скорее даже более чем вероятно, что аналогичные угрозы последуют и по "танковому контракту". Но подобный шантаж действует все слабее и слабее. За закупку С-400 и российских истребителей были введены санкции в отношении Пекина. Ноль реакции с его стороны.
Теперь Вашингтон стращает Египет по поводу соглашения на поставку истребителей Су-35. Естественно, нельзя не упомянуть и Турцию, которой США взамен российских ЗРК навязывают свои, более дорогие и менее эффективные. Однако Анкара, которая покупает оружие и у американцев тоже, непреклонна. И даже хочет выполнить условия договора с Москвой раньше прописанного в его тексте срока. Более того, пригрозила еще одним контрактом на поставку С-400 в случае, если американцы не выполнят своих обязательств по американо-турецким двусторонним соглашениям.
Все это, конечно, не означает, что уже завтра американцы, использующие в конкурентной борьбе на рынке вооружений весь арсенал допустимых и недопустимых приемов, утратят свое лидерство в этой сфере. Но это лидерство измеряется все больше в деньгах и все меньше в реальном политическом влиянии. Второе место по экспорту уверенно занимает Россия. В "былые времена" Вашингтону удавалось гораздо легче "продавливать" традиционных покупателей и завоевывать новых. Теперь на этом пути — сплошные кочки и ухабы.
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Оружие , Азия , Политика , Статьи , Индия , Москва , Нью-Дели
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