Крым под защитой: истребители сбили 20 воздушных мишеней «противника»

Боевые расчеты объединения ПВО и ВВС Южного военного округа в ходе учений уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Истребители сорвали атаку бомбардировщиков условного противника на стратегически важные объекты Крыма.

«Эскадрилья в составе истребителей Су-27СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты», — сообщил Астафьев.

Представитель пресс-службы ЮВО добавил, что в учениях использовались новейшие ракеты класса «воздух — воздух» в рамках контрольной проверки элементов за зимний период обучения.