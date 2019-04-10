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Крым под защитой: истребители сбили 20 воздушных мишеней «противника» 

Рамблер + ещё 7 17 часов назад
Боевые расчеты объединения ПВО и ВВС Южного военного округа в ходе учений уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
Истребители сорвали атаку бомбардировщиков условного противника на стратегически важные объекты Крыма.
«Эскадрилья в составе истребителей Су-27СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты», — сообщил Астафьев.
Представитель пресс-службы ЮВО добавил, что в учениях использовались новейшие ракеты класса «воздух — воздух» в рамках контрольной проверки элементов за зимний период обучения.
Проверку уровня подготовки летчиков контролировал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
Оружие , Армия , Видео , Войска , Александр Дворников , Республика Крым
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