Истребители сбили самолёты противника над Крымом

Военные самолёты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках учений в небе над Крымом уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
По сценарию учений истребители сорвали атаку бомбардировщиков на стратегически важные объекты Крыма.
«Эскадрилья в составе истребителей Су-27 СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты», — сообщил Астафьев.
Ранее Пятый канал сообщал, что лётчики ЮВО отработали навыки по воздушной дозаправке в ночное время.