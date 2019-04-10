Истребители сбили самолёты противника над Крымом

Истребители ЮВО сбили «самолёты» условного противника над Крымом

Военные самолёты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках учений в небе над Крымом уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева

По сценарию учений истребители сорвали атаку бомбардировщиков на стратегически важные объекты Крыма.

«Эскадрилья в составе истребителей Су-27 СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты», — сообщил Астафьев.

Ранее Пятый канал сообщал, что лётчики ЮВО отработали навыки по воздушной дозаправке в ночное время.