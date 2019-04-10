Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребители ЮВО сбили «самолёты» условного противника над Крымом 

RT на русском + ещё 7 48 минут назад
Военные самолёты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках учений в небе над Крымом уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
По сценарию учений истребители сорвали атаку бомбардировщиков на стратегически важные объекты Крыма.
«Эскадрилья в составе истребителей Су-27 СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты», — сообщил Астафьев.
Ранее Пятый канал сообщал, что лётчики ЮВО отработали навыки по воздушной дозаправке в ночное время.
RT на русском: последние новости
Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35 Белый дом не исключил санкций против Египта на закупки Су-35 Военный эксперт оценил заявление Киева о способных долететь до Севастополя ракетах
Оружие , Армия , Видео , Войска , Вадим Астафьев , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко нашел неожиданную замену Путину34
Кремль прокомментировал билборды с Порошенко и Путиным82
«Хватит материться»: Володин отчитал депутата Госдумы60
В Екатеринбурге произошел второй взрыв за день
Почему Зеленский уже проиграл27
Видео
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Сбой произошел в метро Москвы
Новости Москвы
В РФ напомнили Киеву об угрозе войны
Политика
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
В Москву идут дожди
Погода Новости Москвы
Порошенко нашел неожиданную замену Путину
В мире Украина
Кремль прокомментировал билборды с Порошенко и Путиным
Политика
«Терминатора» принарядили для парада
Армия Оружие
Весна в питерском метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение