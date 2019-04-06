Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России испытали «Панцирь-СМ» 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-космические войска (ВКС) России привели испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает телеканал «Звезда».
По словам Грехова, испытания комплекса прошли в рамках боевых учений. «Панцирь-СМ» эффективно показал себя против сверхмалых целей, в частности беспилотников.
Помимо этого, в ходе учений был испытан комплекс «Валдай», способный посадить беспилотник.
Первые комплексы «Панцирь-СМ» были изготовлены в 2017 году. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и гиперзвуковыми ракетами с радиокомандным наведением. Предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет).
За счет применения новой прицельной станции и радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой у нового комплекса «Панцирь-СМ» с 40 до 75 километров выросла дальность обнаружения целей, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.
Последние новости
В Москве закрыли восемь станций метро Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , ТК "Звезда" , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предрекли войну? Россия совершила «вторжение» в Эстонию6
Резкое заявление: Нетаньяху приготовился к аннексии53
Нарушил права человека: Над Зеленским нависла угроза25
Не всё чисто: Порошенко всех обманул?313
Всё дело в США: G7 поставил ультиматум России682
Видео
Запад выбрал нового президента Украины
Украина В мире
«Из-за чего они дерутся?»
Происшествия
«Впервые слышу»: Скабеева об увольнении с «России 1»
Общество
«Не смей такое писать!»: Канделаки обратилась к Симоньян
Общество
«Помогите, американцы, нас транзита лишают»
В мире
Не та, кем кажется: неожиданные факты о жене Порошенко
Украина В мире
Полное фиаско: Планы Порошенко по УПЦ рухнули
Украина В мире
Что могут показать анализы Порошенко и Зеленского?
В мире Статьи
Что стоит за призывом Трампа к России и Китаю
Армия Войска
«Гнать поганой метлой». Раввин вмешался в скандал у Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение