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Истребитель F-16 подстрелил сам себя 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения. Судя по всему, он пострадал от собственной пушки, буквально поразив сам себя своим же боеприпасом.
Как сообщает Nederlandse Omroep Stichting, инцидент произошел еще 21 января, когда два F-16 открыли огонь из пушек по цели на полигоне Влиорса. Снаряд повредил обшивку одного из стрелявших самолетов, при этом осколки попали в двигатель.
К счастью, обошлось без жертв: пилот сумел посадить пострадавший F-16 на авиабазе Королевских ВВС Нидерландов Леуварден. Но ущерб, нанесенный машине назван значительным.
Сейчас ведется расследование инцидента. Его считают серьезным случаям. Специалисты пытаются выяснить, как все произошло, чтобы предотвратить подобное в будущем.
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Оружие , Армия , Нидерланды
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