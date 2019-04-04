«Если Путин нападет»: В Польше пообещали ядерный удар по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Запад нанесет по России ядерный удар, если страна нападет на Польшу . Отрывок из книги «Мы стоим на пороге войны», в которой приведено интервью с военным, опубликовал портал Wirtualna Polska.

«Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь такие планы есть на случай, если Путин нанесет удар», — заявил Скшипчак.

По его мнению, «в военном смысле» это самый разумный выход, но для поляков такой сценарий неприемлем.

«Но если начнется война, никто не спросит нашего мнения», — отметил генерал.

Скшипчак считает, что зоной потенциального столкновения НАТО и России станет именно Польша. При этом он назвал призывы создать в стране сильную армию политической демагогией и бессмыслицей, которую невозможно реализовать и через десять лет, даже если предположить, что Варшава будет тратить пять процентов ВВП ежегодно на вооружения.

«Сказать, что Польша в одиночку сможет противостоять агрессии России, — дешевый популизм, к которому никто из наших союзников не относится серьезно», — подчеркнул генерал.

Также он заявил, что Россия успешно ведет информационные войны, умеет быстро действовать, как показали примеры Крыма и Донбасса, тогда как НАТО медлит и проводит дипломатические игры.

«НАТО становится слабым и малоэффективным. Решения принимаются слишком поздно. Пример — война на Украине. Альянс спал, а когда проснулся, у Путина уже были в руках Крым и Восточная Украина», — подчеркнул он.

Как ранее писала The Washington Post, военное руководство США пришло к выводу, что в случае конфликта НАТО и России американские войска не смогут добраться до места сражения вовремя.

Проведенные НАТО учения показали, что военная техника альянса застряла бы на узких дорогах Восточной Европы, а ржавые мосты не смогли бы выдержать вес американских танков. Также продвижение войск мог задержать паспортный контроль и «упрямые» железнодорожные компании.

В случае конфликта эти факторы «позволили бы России захватить территории НАТО в странах Балтии, пока американцы все еще заполняли бы 17 форм, необходимых для пересечения Германии и Польши».