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Су-33 и МиГ-29КР скопируют функцию F-35 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр», системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500 и корабельные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) будут получать целеуказание в режиме реального времени от палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР, рассказали «Известиям» в Минобороны.
Издание отмечает, что доработанные самолеты смогут передавать координаты противника кораблям, вышестоящим штабам и на наземные базы.
«Вся информация с радаров истребителей будет попадать в единую систему управления (ЕСУ) ВМФ, которая в онлайн-режиме формирует интерактивную карту района, где оперируют силы флота, береговых войск или армейские подразделения», — пишет газета.
В случае необходимости информация, собранная ЕСУ, будет поступать пилотам, которые таким образом смогут выбрать «оптимальную тактику действий при решении боевых задач».
«Любая возможность правильно классифицировать цели и точно определить их координаты значит очень многое — это позволяет командованию принять решение, обеспечивающее гарантированное уничтожение кораблей вероятного противника», — полагает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
В октябре 2018 года сообщалось, что американский истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки КМП США F-35B Lightning II впервые использовался для наводки ракеты мобильной реактивной системой залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Тогда самолет, проведя разведку в районе положения предполагаемой цели, передал ее уточненные координаты системе HIMARS, которая использовала полученную информацию для нанесения ракетного удара.
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Оружие , Армия , Войска , Валентин Селиванов , Министерство обороны , газета "Известия"
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