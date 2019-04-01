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Российские системы ПВО сделают «невидимыми» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) получат невидимые в радиодиапазоне пассивные станции кругового обзора, сообщил РИА Новости управляющий директор конструкторского бюро «Точмаш» Валерий Макеев.
«В последние три года мы провели опытно-конструкторскую работу по созданию оптико-электронной станции кругового обзора — работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом, в марте месяце, надеюсь, будет подписано решение о принятии данного комплекса на снабжение, все основания для этого имеются», — сказал специалист.
Управляющий директор напомнил, что «во всех современных конфликтах первым делом уничтожаются комплексы ПВО противника, обнаруживаемые по радиоизлучению, а дальше средства воздушного нападения спокойно делают свое дело».
Первым пассивную станцию кругового обзора получит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Сосна», обладающий, по словам Макеева, «высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, обусловленной полной пассивностью подготовки к стрельбе, полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции».
Специалист также рассказал о планах по превращению неуправляемых авиационных ракет в управляемые. «В силу того, что эффективность неуправляемых ракет достаточно низкая, сегодня встает задача их усовершенствования с минимальным расходованием временных и материальных ресурсов. С этой целью мы прорабатываем проект создания отдельных блоков управления для уже существующих неуправляемых ракет, которых за последние годы было выпущено сотни тысяч», — отметил управляющий директор.
В марте главный конструктор государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» Виктор Елецкий заявил, что возможности ЗРК ближнего радиуса действия «Тор-М2» обусловлены ракетой 9М338, в которой «отказались от больших несущих плоскостей — крылья, ребра и так далее».
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Оружие , Армия , Видео , РИА Новости
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