Российские танки оснастят снарядом с радиоуправлением

России начались работы по созданию нового радиоуправляемого танкового 125-мм снаряда. Перспективный танковый выстрел должен прийти на смену боеприпасам комплекса "Кобра", принятым на вооружение в 1976 году.

"На базе научно-технического задела, полученного при разработке серийного танкового управляемого снаряда "Кобра", ведутся перспективные разработки", — сказал РИА Новости управляющий директор "КБ Точмаш имени Нудельмана" Валерий Макеев.

Отметим, что комплекс управляемого вооружения танка с радиокомандным наведением "Кобра" начал разрабатываться в 1968 году, и спустя восемь лет был принят на вооружение Советской армии. Стрельба его боеприпасами велась из штатной гладкоствольной 125-мм танковой пушки. За характерный звук при выстреле в НАТО его назвали Songster — "Певун". Новое вооружение давало преимущество советским танкиста в борьбе с бронетехникой противника на дистанции до пяти километров, когда применение кумулятивных и подкалиберных снарядов малоэффективно или нецелесообразно.

С развитием технологий на смену "Кобре" пришли комплексы "Свирь" и "Рефлекс". За высокие характеристики комплекс "Рефлекс-М" в НАТО получил обозначение Sniper — "Снайпер". Боеприпасы комплекса "Рефлекс" обладают большой бронепробиваемостью, которая составляет около 900 миллиметров без динамической защиты. При эксплуатации они не требуют дополнительного обслуживания и остаются боеспособными, аналогично артиллерийскому снаряду, на протяжении всего срока службы.

Главное преимущество снаряда "Инвар" — многократное увеличение фугасного и осколочного действия по цели в сочетании с высокой точностью попадания. Использование двухблочной боевой части и применение новых высокоэнергетических взрывчатых составов позволило разместить в ограниченном объеме заряд, эффективность которого в 2-3 раза превосходит действие существующих боеприпасов такого же калибра.

Снаряд поражает цели на дистанции от 75 до 5000 метров. Система управления полуавтоматическая — по лазерному лучу.