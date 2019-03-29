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Российские танки оснастят снарядом с радиоуправлением 

Российская Газета 29 марта 2019
Фото: РИА Новости
В России начались работы по созданию нового радиоуправляемого танкового 125-мм снаряда. Перспективный танковый выстрел должен прийти на смену боеприпасам комплекса "Кобра", принятым на вооружение в 1976 году.
"На базе научно-технического задела, полученного при разработке серийного танкового управляемого снаряда "Кобра", ведутся перспективные разработки", — сказал РИА Новости управляющий директор "КБ Точмаш имени Нудельмана" Валерий Макеев.
Отметим, что комплекс управляемого вооружения танка с радиокомандным наведением "Кобра" начал разрабатываться в 1968 году, и спустя восемь лет был принят на вооружение Советской армии. Стрельба его боеприпасами велась из штатной гладкоствольной 125-мм танковой пушки. За характерный звук при выстреле в НАТО его назвали Songster — "Певун". Новое вооружение давало преимущество советским танкиста в борьбе с бронетехникой противника на дистанции до пяти километров, когда применение кумулятивных и подкалиберных снарядов малоэффективно или нецелесообразно.
С развитием технологий на смену "Кобре" пришли комплексы "Свирь" и "Рефлекс". За высокие характеристики комплекс "Рефлекс-М" в НАТО получил обозначение Sniper — "Снайпер". Боеприпасы комплекса "Рефлекс" обладают большой бронепробиваемостью, которая составляет около 900 миллиметров без динамической защиты. При эксплуатации они не требуют дополнительного обслуживания и остаются боеспособными, аналогично артиллерийскому снаряду, на протяжении всего срока службы.
Главное преимущество снаряда "Инвар" — многократное увеличение фугасного и осколочного действия по цели в сочетании с высокой точностью попадания. Использование двухблочной боевой части и применение новых высокоэнергетических взрывчатых составов позволило разместить в ограниченном объеме заряд, эффективность которого в 2-3 раза превосходит действие существующих боеприпасов такого же калибра.
Снаряд поражает цели на дистанции от 75 до 5000 метров. Система управления полуавтоматическая — по лазерному лучу.
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Оружие , Армия , Войска , НАТО , РИА Новости
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