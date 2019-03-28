«Новое оружие России затянет петлю на нашей шее»

Scientific American (США): новые российские ядерные ракеты сокращают время реагирования

Scientific American (США) . Констатируя, что ни у кого в США нет способа устранения этой опасности, он попросту обвиняет Россию в создании «угрозы стабильности», игнорируя первопричину — действия Вашингтона. В связи с тем, что договоры по ограничению ядерных вооружений заканчиваются, Россия фокусируется на гиперзвуковом оружии, которое может «затянуть петлю» на нынешней обороне США , считает автор. Констатируя, что ни у кого в США нет способа устранения этой опасности, он попросту обвиняет Россию в создании «угрозы стабильности», игнорируя первопричину — действия Вашингтона.

В прошлом месяце и США, и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключен в годы холодной войны и предусматривает ликвидацию баллистических или крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров, а также запрет на их производство, испытания и развертывание. Этот договор вводил ограничения в отношении лишь одного класса вооружений, но он не был единственным соглашением, заключенным с этой целью. Пятого февраля следующего года истекает срок действия гораздо более масштабного договора «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (СНВ-3), если обе стороны не договорятся о его продлении. Возможно, что он не будет продлен.

Договор СНВ-3 предусматривает ограничение Соединенными Штатами и Россией количества развертываемых ракет с целью сокращения общего количества ядерного оружия в мире. Если этот договор утратит силу, впервые с 1972 года не будет никаких ограничений на количество боеголовок, которые может создать и развернуть любая страна. По мере роста напряженности обе страны стремятся модернизировать свои ядерные вооружения, и Россия, в частности, рекламирует ужасающие новые ракеты, которые (в случае их запуска) смогут обойти сложные наземные и спутниковые системы противоракетной обороны США.

«Вообще-то русские не любят системы противоракетной обороны, — говорит Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), эксперт по ядерной политике и профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния. — Им действительно не нравится вероятность того, что их могут обойти в плане технологий. Поэтому существует целая группа российских программ — от торпед «Судного дня" до крылатых ракет с ядерной энергетической установкой, баллистических ракет с гиперзвуковыми боевыми блоками и противоспутникового оружия».

В прошлом году президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию представил шесть новых видов оружия. Наиболее впечатляющими, по мнению экспертов в области ядерных вооружений, был комплекс «Авангард» с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат». С учетом новой ядерной политики России, эти три вида вооружения являются предметом ее гордости и способны, по словам Путина, обойти системы противоракетной обороны США.

В настоящее время американская противоракетная оборона рассчитана на то, чтобы сбивать атакующую ядерную ракету в воздухе, прежде чем та сможет поразить цель, — но и до разработки гиперзвукового оружия это все равно было сложной и трудной задачей.

Хотя новое оружие России производит устрашающее впечатление, на самом деле оно еще не развернуто. Эти ракеты, возможно, будут готовы через пару лет, но «ни одна из них не является полностью боеготовой», говорит Филип Койл (Philip Coyle), член правления Центра по контролю над вооружениями и нераспространению. Койл (который был помощником министра обороны США) объясняет, что некоторые из них были испытаны, но «ни одна из них не является настолько „успешной", чтобы можно было говорить об их готовности к боевому применению“.

Однако это не означает, что Койл не обеспокоен, особенно в связи с гиперзвуковыми угрозами.

»Некоторым из них системы противоракетной обороны США не смогли бы [противодействовать], — говорит он, — особенно гиперзвуковым системам класса «воздух-земля и системам с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, которые, как сказал [Путин], успешно прошли испытания».

Оружие современного поколения, которое эксперты в области обороны называют гиперзвуковым, достигает скорости более 4800 километров в час.

Внутри ядерного арсенала

Другие страны, в том числе США и Китай, также испытывали гиперзвуковое оружие — но именно российская ракета «Авангард» с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком привлекает самое пристальное внимание специалистов в области обороны. Системы с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком теоретически могли бы сочетать в себе маневренность крылатой ракеты со скоростью МБР. При традиционном запуске ядерного оружия с использованием МБР ракета выводит боеголовку на траекторию, аналогичную траектории при космическом запуске (МБР дальнего действия может даже выходить на суборбитальную траекторию), после чего она разворачивается и падает на Землю на гиперзвуковых скоростях. В таких системах, как «Авангард», гиперзвуковой маневрирующий боевой блок должен запускаться с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, а затем он отделяется и планирует в верхних слоях атмосферы (выше радиуса действия датчиков обнаружения), после чего устремляется к цели.

Однако не все испытывают беспокойство по поводу появления ракет с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками.

«Они меня не впечатляют», — говорит Льюис.

По его словам, после запуска сами ракеты уже не будут лететь на гиперзвуковых скоростях (хотя другие эксперты с этим мнением не согласны).

«Ракета планирует, поэтому она на самом деле немного замедляется и становится гораздо более уязвимой целью [чем традиционная МБР] для систем противоракетной обороны», — говорит Льюис.

Предполагается, что ракета способна маневрировать, чтобы обойти систему противоракетной обороны, но Льюис по-прежнему в этом не уверен.

«Прекрасно, что она может маневрировать так, чтобы обойти систему ПРО. Но если это так, она будет гораздо более яркой целью, поскольку она движется медленнее, и ее температура будет сверхвысокой, — говорит он. — Те гиперзвуковые маневрирующие боевые блоки, о которых идет речь, на самом деле представляют собой более медленные маневрирующие ракеты, чем те, что существуют в настоящее время».

Льюиса больше беспокоит «Буревестник», межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой и ядерной боеголовкой.

«Меня немного беспокоит весь этот набор научно-фантастических идей, над которым работают русские, — говорит он. — Мы мало что знаем о технологии, лежащей в основе этой ракеты, но когда США исследовали эту концепцию, она была ужасна с точки зрения радиации, испускаемой при одном лишь обеспечении движения ракеты».

По словам Путина, «Буревестник» является супермощной крылатой ракетой наподобие «Томагавка», запускаемой с земли или воздуха. В лучшем случае радиус действия «Томагавков» может пролететь 2500 километров, но «Буревестник» — при работающем ядерном реакторе — имеет неограниченный радиус действия. Российские военные источники сообщили, что в январе 2019 года в стране были успешно проведены испытания этой крылатой ракеты. Однако, по данным американской разведки, дальность действия «Буревестника» пока составила не более 35 километров, и, возможно, ракета будет полностью готова лет через десять.

Тем не менее испускающая радиацию крылатая ракета с неограниченной дальностью действия — не единственное устрашающее новое оружие России. Россия также проводит испытания тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты RS-28 «Сармат», предназначенной для преодоления системы противоракетной обороны США. Ракета высокоскоростная, огромная — ее длина составляет порядка 35 метров, а стартовая масса превышает 220 тонн. Она способна нести большой боекомплект: забрасываемый вес составляет около 10 тонн, и этого достаточно для того, чтобы оснастить ее 24 отдельными ядерными гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками «Авангард».

Но «Сармат» опасен не только размерами. По словам Койла, у этой ракеты более короткий, чем обычно, активный участок полета, или период разгона (период запуска МБР, когда она взлетает в атмосферу), из-за чего у американских систем противоракетной обороны будет меньше времени на то, чтобы сбить эту ракету. Если короткого «пускового окна» недостаточно для обеспечения защиты ракеты, говорит Койл, то « [Путин] также сказал, что «Сармат" будет использовать средства прорыва, которые резко снижают эффективность противоракетных систем США».

Время реагирования

Укороченный активный участок полета ракеты «Сармат» является примером того, из-за чего эти ракеты на самом деле столь страшны. Речь идет о времени. Ядерные боеголовки всегда опасны, но США давно рассчитывают на свою способность оставлять временной зазор между запуском, обнаружением и реагированием. По сути, чем дольше главнокомандующему придется решать, как реагировать на информацию о запуске МБР, тем лучше. Это новое оружие имеет такие характеристики, как короткий активный участок полета, гиперзвуковые скорости и неограниченный радиус действия, и из-за них этих драгоценных минут остается меньше.

«Это затянет петлю на нашей шее, — говорит Льюис. — Эти системы добавляют сложности и сокращают время принятия решений. Как раз такие изменения и могут по-настоящему создать угрозу стабильности».

Между тем авторы последней редакции «Обзора ядерного потенциала США» и «Обзора противоракетной оборонной стратегии США» обещали разработать собственное гиперзвуковое оружие США. В этих документах также говорится о создании новых приборов обнаружения, выдвигается идея превращения нового американского истребителя F-35 в средство уничтожения МБР, а также предлагается разработать приборы обнаружения космического базирования для усиления американских систем противоракетной обороны. Но в обоих документах содержится много теоретических выкладок и приводится мало деталей. В частности, по словам Койла, «авторы „Обзора противоракетной оборонной стратегии США" не совсем ясно представляют, что именно нам следует развертывать в космосе“.

Что касается укрепления обороны США, то Пентагон пытается разработать средства противодействия гиперзвуковым системам. На данный момент ПРО США включает в себя комплекс из 44 перехватчиков наземного базирования; комплексы заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD), развернутые на Гуаме, в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле и Южной Корее, а также системы противоракетной обороны „Иджис“ (Aegis) на кораблях ВМС США по всему миру. Новые планы включают в себя все: начиная с тысяч перехватчиков, вращающихся на околоземной орбите, до спутникового лазерного оружия. При этом Агентство оборонных перспективных исследовательских разработок ( DARPA ) проводит активную исследовательскую работу с целью создания системы glide-breaker в качестве средства противодействия системам с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком наподобие „Авангарда“.

Однако эта работа по созданию средств обороны по-прежнему носит теоретический характер. На данный момент ни у кого нет конкретного способа устранения этой угрозы. А Россия по-прежнему создает и испытывает новое, потенциально разрушительное ядерное оружие.