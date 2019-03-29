Экипажи «Русских витязей» показали высший пилотаж в Малайзии

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские витязи" продемонстрировали возможности многоцелевого истребителя Су-30СМ на международном авиасалоне LIMA 2019 в Малайзии . Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Во время своего выступления летчики Воздушно-космических сил выполнили комплекс фигур высшего пилотажа, включая боевые развороты, виражи с использованием управляемого вектора тяги самолета", — говорится в сообщении.

Воздушная программа "Русских витязей" включала в себя демонстрацию фигур, таких как "бочка", "вираж", "петля Нестерова" и другие в составе группы из четырех самолетов на интервалах и дистанциях 1 и 3 м соответственно. В составе пары летчики АГВП показали наиболее зрелищные элементы своей программы — "встречный роспуск", "зеркало", "синхронный колокол". В завершение программы ведущий пилотажной группы выполнил боевое маневрирование, продемонстрировав управляемость самолета на закритичных углах атаки.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный, модернизированный) (Flanker-H, по классификации НАТО ) предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Кроме того, характеристики Су-30СМ позволяют ему сопровождать и прикрывать ударные группировки военной авиации, обеспечивать целеуказание для самолетов своей группы, производить подавление систем РЭБ противника. В зависимости от состава вооружения, Су-30СМ может выполнять задачи как ударного истребителя, так и самолета ПВО.

Су-30СМ оснащен РЛС с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Максимальный взлетный вес — 34500 кг. Длина корпуса планера — 21,9 м, высота — 6,36 м. Максимальная скорость — 2125 км/ч. Оптимальный радиус боевого применения — 1500 км.

Вооружение: управляемые ракеты классов "воздух — воздух" и "воздух — поверхность", управляемые и неуправляемые авиационные бомбы, встроенная 30-мм пушка ГШ-30-1. Максимальный вес вооружения — 8000 кг.

Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования. С 2012 года ведется строительство Су-30СМ для ВВС РФ. Самолеты этого типа принимают участие в операции в Сирии. Су-30СМ принят на вооружение в 2018 году.