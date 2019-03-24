В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

Как отмечает The National Interest , хотя первые истребители Су-35С прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии относительно поздно — в 2016 году, они успели себя хорошо зарекомендовать в качестве прикрытия во время нанесения бомбовых ударов по террористам. Кроме того, в публикации говорится, что Сирия оказалась ценным учебным и испытательным полигоном как для военнослужащих, оттачивающих свои навыки, так и для специалистов в сфере обслуживания самолетов, выполняющих реальные боевые задачи.

Издание считает, что Су-35С является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.

"В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой, возможностью трехмерной векторной тяги и расширенным набором вооружения. Он включает, в частности, ракеты класса "воздух-воздух" Р-77, которые должны выгодно конкурировать с американской AIM-120 AMRAAM, и противокорабельный вариант российских крылатых ракет "Калибр"", — говорится в публикации.

Издание пишет, что Су-35С был задуман как временное решение в качестве модернизированного истребителя для достижения превосходства в воздухе, пока истребитель пятого поколения Су-57 не поступит в серийное производство. Но Су-35С оказался весьма эффективным, так что, возможно, в краткосрочной перспективе эксплуатационная разница между новыми Су-35С и первыми серийно выпускаемыми Су-57 будет не очень большой. Например, автор публикации предполагает, что оба истребителя могут использовать один и тот же двигатель АЛ-41Ф1.