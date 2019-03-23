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Источник: новейшая российская авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305" проходит испытания в боевых условиях в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Новейшая дальнобойная управляемая ракета "изделие 305" с комбинированной системой наведения проходит испытания в Сирии со штатного носителя", — сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.
Ранее другой источник в "оборонке" сообщил, что созданная для вертолета Ми-28НМ ракета "изделие 305", предназначенная для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений, имеет максимальную дальность более 25 км. Ракета летит к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, на финальном участке траектории у включается головка самонаведения.
Ми-28НМ — модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолет получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.
Как писала 21 марта газета "Известия", опытный экземпляр Ми-28НМ был доставлен на испытания в Сирию.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Сирия
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