В США назвали Су-57 «смертельным противником» для F-22

Эксперты американского издания проанализировали технические характеристики cвоего истребителя F-22 и российского Су-57.

Американский журнал National Interest сравнил характеристики истребителей пятого поколения F-22 Raptor ( США ) и Су-57 ( Россия ). И задались вопросом: смогут ли F-22 противостоять Cу-57. Авторы признают, что о российском самолете им известно не так много информации, но констатируют: «Если эти самолеты когда-либо встретятся, это будет битва на века».

Отмечается, что Су-57 и F-22 сильно отличаются по конcтрукции, и из-за этого имеют преимущества на разных дальностях. Однако Су-57 признается одним из самых маневренных и быстрых самолетов.

Как пишет журнал, приоритеты и вооружение Су-57 позволяют обнаруживать и устранять угрозы на больших расстояниях. Ключ к этой стратегии кроется в радаре Су-57.

«Акцент самолета на скорости позволяет ему быстро реагировать или быстро отступать от боев, которые он не может выиграть. Как только он сблизится с противником, комбинация маневренности и инфракрасного поиска сделает Су-57 смертельным противником», — говорится в статье.