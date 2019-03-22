Корабли ТОФ отстрелялись в Японском и Охотском морях

Десять боевых кораблей Тихоокеанского флота проводят тренировку в акваториях Японского и Охотского морей.

Одиночно и в составе групп большие десантные, малые противолодочные и малые ракетные корабли (МРК) вместе с тральщиками отражают условное нападение с воздуха, отрабатывают ведение морского боя с надводными кораблями, устраняют мины, и стреляют по "врагу" на побережье.

— В Приморском крае и у побережья Камчатки проведены практические артиллерийские стрельбы кораблей по сбрасываемой парашютной мишени, по морскому буксируемому щиту и морской плавающей мине, осуществлялась постановка радиоэлектронных помех, — рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Ранее МРК "Мороз" и малый противолодочный корабль МПК-221 выпустили зенитные ракеты комплекса "Оса" по условным кораблям противника.

Флот поддерживают самолеты противолодочной авиации Ил-38 и комплексы беспилотников "Орлан-10".