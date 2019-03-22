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Корабли ТОФ отстрелялись в Японском и Охотском морях 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Десять боевых кораблей Тихоокеанского флота проводят тренировку в акваториях Японского и Охотского морей.
Одиночно и в составе групп большие десантные, малые противолодочные и малые ракетные корабли (МРК) вместе с тральщиками отражают условное нападение с воздуха, отрабатывают ведение морского боя с надводными кораблями, устраняют мины, и стреляют по "врагу" на побережье.
— В Приморском крае и у побережья Камчатки проведены практические артиллерийские стрельбы кораблей по сбрасываемой парашютной мишени, по морскому буксируемому щиту и морской плавающей мине, осуществлялась постановка радиоэлектронных помех, — рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Ранее МРК "Мороз" и малый противолодочный корабль МПК-221 выпустили зенитные ракеты комплекса "Оса" по условным кораблям противника.
Флот поддерживают самолеты противолодочной авиации Ил-38 и комплексы беспилотников "Орлан-10".
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Оружие , Армия
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