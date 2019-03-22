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F-35A получит «убийцу» российских C-400 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), пишет Jane's 360.
Соответствующий контракт на сумму 322,5 миллиона долларов ВВС США и американская компания Northrop Grumman подписали в марте. Соглашение предусматривает разработку, интеграцию и испытание твердотопливного ракетного двигателя для AARGM-ER повышенной дальности. Работы планируется завершить к декабрю 2023 года.
Также AARGM-ER может получить истребитель F-35C Lightning II.
The Drive отмечает, что усовершенствованная AARGM-ER позволит проникнуть в зону A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) потенциального противника. Издание пишет, что AARGM-ER создается на основе действующей AGM-88E HARM (High-speed Anti-Radar Missile). По сравнению со второй ракетой дальность первой вырастет на 20-50 процентов (до 154-193 километров).
В марте сообщалось, что модернизация российских радиолокационных станций (РЛС) «Дарьял» сделает их вечными.
Тогда же заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что, начиная с 2012 года, ВКС получили более тысячи самолетов и вертолетов.
AGM-88E предназначены для уничтожения радаров вражеской системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности, комплексов «Панцирь-С1», С-300 и С-400.
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Комментарии33
Оружие , Армия , Видео , США
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