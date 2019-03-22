США отказались признать перехват B-52 российским Су-27

Российский Су-27 не перехватывал американский В-52 в небе над Балтикой, заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон. По его словам, истребитель и бомбардировщик провели стандартные действия.

«Самолет ВВС США В-52 осуществлял обычные операции в международном воздушном пространстве согласно принципу свободы навигации и полета. 20 марта у В-52 и российского Су-27 произошла обычная встреча», — сказал он.

Он добавил, что пилоты использовали радиолокационные маяки и не нарушали международных прав. «Российский самолет не отгонял В-52, как было заявлено, и бомбардировщик смог завершить миссию», — пояснил Пэхон.