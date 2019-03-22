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США отказались признать перехват B-52 российским Су-27 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Российский Су-27 не перехватывал американский В-52 в небе над Балтикой, заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон. По его словам, истребитель и бомбардировщик провели стандартные действия.
«Самолет ВВС США В-52 осуществлял обычные операции в международном воздушном пространстве согласно принципу свободы навигации и полета. 20 марта у В-52 и российского Су-27 произошла обычная встреча», — сказал он.
Он добавил, что пилоты использовали радиолокационные маяки и не нарушали международных прав. «Российский самолет не отгонял В-52, как было заявлено, и бомбардировщик смог завершить миссию», — пояснил Пэхон.
Ранее 21 марта Минобороны России выложило видео сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
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Оружие , Армия , Видео , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , РИА Новости , США
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