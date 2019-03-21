Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»

При этом гендиректор Центра Хруничева подчеркнул, что оговаривались лишь намерения о поставках, однако никаких контрактов предприятие еще не заключило.

"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium"

Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium", — рассказал Варочко изданию.

Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.

"Протон-М" — трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В сентябре 2016 года ГКНПЦ им. Хруничева объявил о создании на базе тяжелого "Протона-М" двухступенчатых модификаций среднего и легкого класса: Proton Medium ("Протон средний") и Proton Light ("Протон легкий"). Отмечалось, что новые версии будут использоваться с разгонным блоком "Бриз-М" и предназначаться исключительно для коммерческих запусков.