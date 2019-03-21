Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М» 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: EPA/ROSCOSMOS
Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ, предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара") ведет переговоры о продаже 10 ракет "Протон-М" британской компании OneWeb. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
При этом гендиректор Центра Хруничева подчеркнул, что оговаривались лишь намерения о поставках, однако никаких контрактов предприятие еще не заключило.
"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium"
Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium", — рассказал Варочко изданию.
Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.
"Протон-М" — трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В сентябре 2016 года ГКНПЦ им. Хруничева объявил о создании на базе тяжелого "Протона-М" двухступенчатых модификаций среднего и легкого класса: Proton Medium ("Протон средний") и Proton Light ("Протон легкий"). Отмечалось, что новые версии будут использоваться с разгонным блоком "Бриз-М" и предназначаться исключительно для коммерческих запусков.
В июне 2018 года гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил о закрытии проекта "Протон". По его словам, в планы госкорпорации входит перевод космической отрасли России на ракеты-носители нового поколения семейства "Ангара". Как сообщал глава "Роскосмоса", производство ракет "Протон-М" завершится к концу 2020 года — началу 2021 года, а их эксплуатация — в 2025 году.
ТАСС: последние новости
Военные РФ и Сирии вместе контролируют соблюдение режима прекращения огня на Голанах В Совфеде назвали причину размещения Ту-22М3 в Крыму Волкер: США могут поставить Украине системы противовоздушной и прибрежной обороны
Комментарии
Оружие , Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , OneWeb
Читайте также
Видео
Мужчина в стрингах повесил свою картину в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение