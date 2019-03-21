Источник: владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит»

"Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта", — сказал собеседник агентства.

Информацию о планируемом разрыве соглашения подтвердил источник в компании S7 Space. Он сообщил, что в апреле производство будет "заморожено" на текущем уровне изготовления ракет.

В "Южмаше" не стали комментировать вопрос о производстве ракет "Зенит". В пресс-службе S7 РИА Новости сообщили, что "контракт действует", но не предоставили комментарий относительно его перспектив. В Роскосмосе , предприятия которого до событий на Украине 2014 года производили около 80% компонентов для ракет "Зенит" (в частности, двигатель РД-171М и систему управления) уточнили, что не располагают информацией о возможном разрыве контракта.

Контракт на 12 ракет "Зенит" между компанией S7 Sea Launch Limited (американское представительство S7 Space) и "Южмашем" был заключен 28 апреля 2017 года. Ракеты-носители планировалось использовать в программах "Морской старт" и "Наземный старт" (пуски с Байконура). Первые две ракеты, как сообщалось, должны были быть изготовлены в 2018-2019 годах.

Как рассказал РИА Новости еще один источник в российской ракетно-космической отрасли, S7 Space заплатила "Южмашу" часть суммы за производство ракет — около 30 миллионов долларов США.

В июне 2018 года бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов рассказал в интервью газете "Ведомости" , что компания с конца 2017 года не может получить разрешения российского правительства на поставку отечественных комплектующих для дооборудования ракет "Зенит". О получении такого разрешения с тех пор не сообщалось.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, возможный разрыв контракта может быть связан именно с отсутствием перспектив получения разрешения на сотрудничество России с Украиной в космической сфере. Планировалось, что двигатель и система управления российского изготовления, а также корпус ракеты украинского изготовления будут собираться в США перед погрузкой на пусковую платформу "Морского старта".

"Это было понятно с самого начала, что сама процедура сборки в США российских и украинских компонентов требует разрешения американского правительства, которое они (S7 Space — ред.) вроде бы получили. Нужен сборочный цех для сборки ракеты. Это требует времени и денег без всяких перспектив получения ракеты из-за отношений России и Украины. Ситуация зависла, она с самого начала была странной. Запусков, ясно, не будет ни в этом году, ни в следующем", — сказал РИА Новости Моисеев.

Первый старт в рамках возобновления пусковой программы с "Морского старта", как сообщалось на сайте S7 Space, намечался на декабрь 2019 года. В 2020 году планировалось три старта — в апреле, июле, и декабре. В 2021 году S7 назначила уже четыре пуска — в марте, июне, сентябре и декабре. В 2022 году с океанской платформы было намечено также четыре старта — в марте, июне, сентябре и декабре.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". Предметом сделки являлись корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" был законсервирован. Последний пуск с него был произведен в 2014 году, так как из-за ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства НПО "Энергомаш" . Они использовались в единственной ракете, адаптированной под пуски с плавучего космодрома, — носителе семейства "Зенит", изготавливаемой на украинском предприятии "Южмаш".

В апреле 2018 года Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод плавучего космодрома из консервации, составляет около 150 миллионов долларов.