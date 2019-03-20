Российский «Дарьял» будет вечным

Модернизация радиолокационных станций (РЛС) «Дарьял» существенно увеличит срок их службы, сообщил «Известиям» Герой Социалистического Труда конструктор Виктор Иванцов.

«Сейчас в станции стоят ламповые передатчики. Когда мы заменим их на транзисторные, это в разы снизит энергопотребление. Кроме того, мы поставим передающую позицию станции "Воронеж-М" и уменьшим мощность при сохранении эффективности. После этого станция будет вечной», — сказал ученый.

По его словам, станция «Воронеж» выполнена «примерно по той же схеме», что и «Дарьял», от которой отличается компактными размерами и возможностью быстрого развертывания.

Специалист также рассказал о возможностях РЛС по обнаружению гиперзвуковых целей.

«Мы можем обнаружить гиперзвуковой аппарат и следить за ним на всей длительности полета. Единственная проблема, которая еще нуждается в решении, — это низколетящие цели», — сказал конструктор.

В декабре прошлого года сообщалось, что РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство. Осенью того же года стало известно, что в Крыму на смену «Днепру» построят РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-М».