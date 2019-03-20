Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский «Дарьял» будет вечным 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Wikipedia
Модернизация радиолокационных станций (РЛС) «Дарьял» существенно увеличит срок их службы, сообщил «Известиям» Герой Социалистического Труда конструктор Виктор Иванцов.
«Сейчас в станции стоят ламповые передатчики. Когда мы заменим их на транзисторные, это в разы снизит энергопотребление. Кроме того, мы поставим передающую позицию станции "Воронеж-М" и уменьшим мощность при сохранении эффективности. После этого станция будет вечной», — сказал ученый.
По его словам, станция «Воронеж» выполнена «примерно по той же схеме», что и «Дарьял», от которой отличается компактными размерами и возможностью быстрого развертывания.
Специалист также рассказал о возможностях РЛС по обнаружению гиперзвуковых целей.
«Мы можем обнаружить гиперзвуковой аппарат и следить за ним на всей длительности полета. Единственная проблема, которая еще нуждается в решении, — это низколетящие цели», — сказал конструктор.
В декабре прошлого года сообщалось, что РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство. Осенью того же года стало известно, что в Крыму на смену «Днепру» построят РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-М».
Последние новости
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине Путин уволил первого в новом году губернатора Назарбаев объявил об отставке
Комментарии
Оружие , Армия , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
У Началовой был рак
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение