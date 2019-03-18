В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американское ПРО в Румынии

Дальние бомбардировщики ТУ-22М3 размещены на авиабазе в Гвардейском в Крыму в ответ на размещение американской ПРО в Румынии , это кардинально изменило баланс сил в регионе, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев "Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", — сказал Бондарев журналистам.