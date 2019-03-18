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В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американское ПРО в Румынии 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дальние бомбардировщики ТУ-22М3 размещены на авиабазе в Гвардейском в Крыму в ответ на размещение американской ПРО в Румынии, это кардинально изменило баланс сил в регионе, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", — сказал Бондарев журналистам.
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Оружие , Армия , Виктор Бондарев , Министерство обороны , Совет Федерации , Республика Крым , Румыния
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