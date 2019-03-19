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США готовы поставлять Украине системы противовоздушной и береговой обороны 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
США готовы рассмотреть возможность поставки Украине систем противовоздушной и береговой обороны, заявил спецпредставитель США Курт Волкер.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.
"Украина выразила желание заполучить еще (противотанковые комплексы). Это возможно. Нам также нужно рассмотреть системы противовоздушной и береговой обороны", — заявил он в ходе видеобрифинга.
Он добавил, что США готовы поставлять все, что "оправдано и необходимо" Украине для защиты территории.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Оружие , Армия , Франк-Вальтер Штайнмайер , Дмитрий Песков , Курт Волкер , ОБСЕ , Администрация США , США
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