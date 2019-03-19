США готовы поставлять Украине системы противовоздушной и береговой обороны

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.

"Украина выразила желание заполучить еще (противотанковые комплексы). Это возможно. Нам также нужно рассмотреть системы противовоздушной и береговой обороны", — заявил он в ходе видеобрифинга.

Он добавил, что США готовы поставлять все, что "оправдано и необходимо" Украине для защиты территории.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.