Египет купит у России более 20 Су-35

Египет купит у России более 20 истребителей Су-35 и «средства авиационного поражения» примерно на $2 млрд Точная сумма контракта не раскрывается, но заказ гарантирует полную загрузку завода-производителя в Комсомольске-на-Амуре «на несколько лет вперед». Поставки Су-35 могут начаться уже в 2020-2021 годах, новые самолеты призваны укрепить боевой потенциал египетских ВВС.

Египет подписал соглашение на покупку «более 20 штук» российских истребителей Су-35. Сумма контракта с учетом средств авиационного поражения к самолетам составляет порядка $2 млрд, но точный объем неизвестен, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на двух топ-менеджеров в российской оборонке.

Российско-египетское соглашение вступило в силу в конце 2018 года, а поставки должны начаться в 2020-2021 годах, отметили источники.

Контакт гарантирует загрузку Комсомольского-на-Амуре авиационного завода «на несколько лет вперед». При этом производственные возможности предприятия позволяют без проблем изготовить еще около двух десятков истребителей Су-25 в ближайшие два года — для нужд Военно-космических сил России, передает НСН.

В последнее время Египет — один из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Рост покупательской активности Каира напрямую связан с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси , пришедшим к власти в ходе госпереворота в 2013 году.

Новые власти Египта возобновили военно-техническое сотрудничество с Россией, прерванное в 1970-х годах. В 2014 году Москва продала Каиру зенитно-ракетные комплексы «Антей-2500» и «Бук-М2Э», а также стрелкового оружия и боеприпасов на $3,5 млрд

Кроме того, Россия и Египет заключили контракты на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 и 46 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» — сумма вместе взятых контрактов превысила $3 млрд

В начале марта стало известно, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, объемы российского военного экспорта снизились на 17%, в то время, как американский экспорт возрос на 29%. Меньше оружия из РФ стали покупать Индия и Венесуэла, однако импорт оружия в Индию на 58% состоит из российских поставок.

Пять крупнейших торговцев оружием — США, Россия, Франция, Германия и Китай — за 2014-2018 годы обеспечили 75% совокупного мирового рынка вооружений.

Одна из ключевых российских новинок на рынке вооружений — зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Интерес к комплексу проявляют одни из сильнейших армий мира — в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку комплексов.

Индия стала уже третьим зарубежным покупателем по счету. Как заявил начштаба сухопутных войск Индии Бипин Рават, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы США ввести санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР «Триумф» назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

Российские боевые самолеты также пользуются популярностью. Поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию начнутся не раньше 2019 года, заявил источник в военно-дипломатических кругах. Ранее «Ъ» сообщил, что отправка самолетов откладывается из-за давления США на Джакарту — первые самолеты должны были прибыть в Индонезию к октябрю 2018 года, но этого не произошло. Трудности были вызваны, по данным газеты, с санкциями в отношении заказчиков «Рособоронэкспорта»

В сентябре посол Индонезии в России Мохамед Вахид Суприяди сообщил, что Индонезия рассчитывает получить первый Су-35 в октябре 2019 года. Всего Москва и Джакарта договорились о поставках 11 новейших истребителей, и сделка была названа «очень крупной».

Гендиректор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван заявил, что стоимость сделки оценивается в $1,14 млрд По условиям соглашения, Российская Федерация должна закупить у Индонезии ряд товаров — кофе, чай, пальмовое масло и каучук — на сумму порядка $570 млн Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения. Эта боевая машина представляет собой глубокую модернизацию самолета Су-27.

Самолет имеет новый усиленный планер и обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой «Ирбис», а также двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО «Сатурн» с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги.

Как сообщает ФАН, контракт на поставку истребителей остался в силе даже после угроз США, заявил посол Индонезии в Москве Мохамед Вахид Суприяди.