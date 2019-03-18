ВКС отчитались о новых самолётах и вертолётах

Свыше 1000 новых и модернизированных самолётов и вертолётов получили на вооружение Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2012 года. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.

Уровень исправности авиатехники в войсках за последние шесть лет повысился более чем в два раза, пишет «Красная звезда».

«Получено более 1000 единиц новой и модернизированной авиационной техники», — сообщил Дронов в интервью изданию.

По его данным, на новые самолёты Су-34, Су-35С и Су-30СМ, а также боевые вертолёты Ка-52 перевооружены четыре авиаполка и две эскадрильи. Кроме этого, модернизируются и поставляются в части Дальней авиации стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

В 2019 году ВКС на 100% обеспечены основными образцами вооружения, военной и специальной техники, доля современных образцов превышает 74%. Укомплектованность частей ВКС лётчиками превышает 90%, отметил Сергей Дронов.