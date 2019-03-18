Российский «Посейдон» признан опасным для самой России

Эксперт приводит пример с дальноходной бесследной самонаводящаяся торпедой 53-61, небоеспособность которой была обнаружена только спустя десять лет после эксплуатации «практического варианта» флотом. Причиной этого специалист называет «заведомо недостаточную статистику и недостаточную глубину испытаний».

«Однако смотрим статистику ВМС США по боевой подготовке со стрельбами: количество торпедных стрельб примерно на порядок превышает количество ракетных!» — сравнивает Климов.

Эксперт сомневается в возможности «Посейдона» перемещаться малошумно.

«С мощностью [4-4,5 мегаватта], необходимой для движения с указанной скоростью [55 узлов] (и огромной [объемной] энергонапряженностью [более 156 лошадиных сил в кубическом метре]), на "Статусе" просто нет места (и диаметра корпуса) для эффективного применения средств акустической защиты», — пишет специалист.

Климов отмечает, что удар ядерным подводным беспилотником «может быть нанесен уже после того, как противник запросил мира или в иной политически неподходящий момент», тогда как «остановить выпущенную торпеду в этот момент может оказаться невозможно».

Эксперт полагает, что ранее американцы работали над антиторпедой Tripwire, конструктивные особенности которой указывают на ее способность поражать цели вроде «Посейдона». Специалист уверен, что с момента пуска оружия у США будет более суток, чтобы перехватить ядерный подводный беспилотник, в результате чего «накопленная вероятность поражения "Статус-6" будет близка к единице».

Климов заключает, что создание ядерного подводного беспилотника «бессмысленно и нецелесообразно с военной точки зрения и может иметь тяжелые политические последствия». Вместо этого эксперт предлагает заняться разработкой крупных подводных аппаратов (в том числе с ядерными электроустановками (ЭСУ), но отличающимися высокой скрытностью), оснащением дизельных подлодок малогабаритными ядерными энергоустановками, развитием глубоководных технических средств и решением «иных критических проблем вооруженных сил».

В марте эксперт сообщил, что перемещение «Посейдона» на глубине в один километр создает «идеальные условия его обнаружения ввиду нахождения вблизи оси глубинного (гидростатического) ПЗК (подводный звуковой канал — прим. »Ленты.ру» )», а также усомнился в отсутствии инфразвукового спектра у подводного беспилотника.

В декабре 2018 года специалист заявил, что ВМФ России во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств критически отстает от западных сил.

Официально ядерный подводный беспилотник представлен в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».