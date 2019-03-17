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В Афганистане разбился американский беспилотник 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский беспилотник потерпел крушение в афганской провинции Парван в результате неисправности.
«Беспилотный летательный аппарат с вышедшим из строя двигателем разбился в поле примерно в пяти километрах к югу от аэродрома Баграм в провинции Парван», — приводит сообщение американских ВС агентство Khaama.
Ранее на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб боевики радикального движения «Талибан»* напали на сотрудников сил безопасности, в результате чего погибли 22 человека.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Оружие , Армия , В мире , Талибан , Афганистан
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