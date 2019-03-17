В Афганистане разбился американский беспилотник 

Американский беспилотник потерпел крушение в афганской провинции Парван в результате неисправности.
«Беспилотный летательный аппарат с вышедшим из строя двигателем разбился в поле примерно в пяти километрах к югу от аэродрома Баграм в провинции Парван», — приводит сообщение американских ВС агентство Khaama.
U. S. drone crashes close to Bagram Airfield in Parwan provincehttps://t.co/bVbAYPRc0U pic.twitter.com/4eXAumkUtd— Khaama Press (KP) (@khaama) 17 марта 2019 г.
Ранее на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб боевики радикального движения «Талибан»* напали на сотрудников сил безопасности, в результате чего погибли 22 человека.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.