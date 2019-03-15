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Американский бомбардировщик B-52 пролетел у границ России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Reuters
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress был замечен в районе Балтийского моря вблизи границ России, сообщили западные ресурсы, отслеживающие перемещения авиации.
Как передает «Интерфакс», самолет совершил полет над Атлантическим океаном, пролетел над Англией, Германией, после чего направился в сторону морской граница Калининградской области.
Сообщается, что бомбардировщик несколько минут был в зоне действия российских ПВО и находился у границы России на расстоянии порядка 120 километров. Затем он отправился на авиабазу Фэрфорд в Британии.
В прошлом году сообщалось о разведывательных полетах самолетов НАТО у границ России на Балтике.
В феврале российский истребитель Су-27 проконтролировал полет самолета-разведчика ВВС Швеции вблизи российских границ.
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