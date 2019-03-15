Модернизированные F-15 вытесняют F-35

Американские военные впервые с 2001 года приобретают истребители F-15, разработанные в 70-х. Западные эксперты оценивают этот шаг как посягательство на монополию новых F-35 в американских оборонных закупках. Для российских пропагандистов новость становится большим искушением в очередной раз поговорить о недостатках заокенских самолётов пятого поколения, слишком дорогих и слишком «игрушечных». В действительности в США сталкиваются гиганты оружейного лобби, что мало имеет отношение к реальным достоинствам и недостаткам военной техники.

Пентагон собирается в 2020 году закупить восемь всепогодных истребителей F-15X для ВВС, сообщается в проекте соответствующего бюджета американского военного ведомства , опубликованном на официальном сайте Белого дома. Самолёты являются последней модернизацией боевой машины четвёртого поколения F-15 Eagle («Орёл»), эксплуатация которой началась ещё в 1976-м году.

Несмотря на то, что военнослужащие США не отказываются от увеличения парка F-35 — в следующем году планируется закупить 48 бортов для разных видов войск — решение о приобретении истребителей четвёртого поколения, по мнению экспертов, подрывает доминирующую до недавнего время среди американских военных концепцию. Смысл её в том, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в ближайшем будущем должен стать универсальной машиной для всех видов войск и выполнять функции истребителя-бомбардировщика, истребителя-перехватчика, палубного истребителя с укороченным\вертикальным взлётом и даже фронтового штурмовика.

«Дни официальной линии Пентагона «F-35 или ничего» прошли. Официальные представители ВВС открыто заявляют … о необходимости комбинированных ВВС … Наконец-то появилась возможность для сбалансированной концепции закупок. Это редкий, но многообещающий проблеск логики и реалистичного принятия решений руководством ВВС США, которое, кажется, жило в стране чудес в течение почти двух десятилетий», — пишет военный обозреватель американского издания The Drive Тайлер Роговей.

О том, что Boeing готовит новый вариант истребителя семейства F-15 Eagle, стало известно в июле 2018 года. На самолёте установили новые средства радиолокации и управления полётом. F-15X могут нести более 20 ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», — это больше, чем любой из истребителей в составе ВВС США.

Последняя партия из пяти F-15E была приобретена ВВС в 2001 году, а большинство из стоящих на вооружении 200 «пятнадцатых» было произведено в 1980-х годах.

В июле 2018-го представители Boeing заявляли о том, что обновлённые Eagle пойдут исключительно на экспорт. В то же время, уже тогда эксперты подозревали, что модернизированные F-15 в итоге войдут в состав парка национальных ВВС. Аналитики предполагают, что таким образом представители авиагиганта Boeing, имеющие серьёзное влияние на администрацию американского президента, пытаются «подвинуть» конкурентов из Lockheed Martin на прибыльном рынке оборонных контрактов. Следовательно, в дальнейшем, вслед за первой восьмёркой F-15X, американские ВВС приобретут большее количество этих самолётов.

ВМС так же уже несколько лет рассматривают возможность приобретения модернизированных палубных истребителей-бомбардировщиков Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III («Супер шершень») в качестве дополнения к F-35. Причём о необходимости модернизации «шершней» в декабре 2016 года горворил Дональд Трамп (ещё до инаугурации) — он указывал в своём Twitter на непомерно высокую цену и стоимость эксплуатации F-35.

Предполагается, что помимо экономии модернизированные «Орлы» и «Шершни» помогут освободить дополнительные F-35 для выполнения важных боевых задач. В то время как боевые машины предыдущего поколения возьмут на себя функции воздушного патрулирования территории США и авиаударов по противнику, не имеющему современных средств ПВО. F-35 смогут решать «действительно важные задачи».

Однако такая концепция «смешанной истребительной авиации» не всем приходится по нраву. Как отметил в комментарии журналу National Defense Magazine военный сотрудник Проекта по государственному надзору (POGO) Дэн Грейзер, стоимость F-15X сейчас практически эквивалентна цене F-35, и потому покупка устаревших истребителей — бесполезная трата денег.

«Это кажется очень странным временем для таких закупок. Возможно, шесть лет назад это (приобретение модернизированных F-15 — News.ru) было бы актуально. Но сейчас, в 2019 году, я думаю, это уже совсем другая история», — пояснил Грейзер.

Точная стоимость одного F-15X неизвестна. В проекте бюджета военного ведомства озвучена лишь общая сумма расходов на приобретение боевых самолётов, но были сообщения, что цена одного F-15X может составить около $80 млн, что в целом сопоставимо со стоимостью F-35.

С резкой критикой F-15X выступил ветеран ВВС США, старший научный сотрудникa фонда «Наследие» по вопросам оборонной политики Джон Венэйбл. По мнению аналитика, в результате модернизации F-15X потерял большинство конкурентных преимуществ своего предшественника — F-15E. Считается, что истребители 4-го поколения манёвреннее F-35, что делает их более приспособленными к «собачьим схваткам», то есть дуэлям двух истребителей в ближнем бою. За счёт установки дополнительного оборудования и вооружения F-15X стал тяжелее и «неповоротливее». Кроме того, внушительный ракетный арсенал F-15X также оказывается бесполезен — в серьёзном бою с противником, который располгает современной истребительной авиацией и средствами ПВО, «Орёл» просто не успеет его использовать. А для нанесения авиаударов по слабозащищённым наземным объектам достаточно более дешёвых и лёгких F-16, полагает Венэйбл.

«Я общался с шестью военными лётчиками, которые летали как на F-35, так и на предыдущей версии А-15E. Все они считают, что у F-15 нет шансов в современном бою», — говорит эксперт.

Дополнительные расходы на F-15X в ущерб F-35, по мнению Венэйбла, выглядят особенно нерационально из-за наличия собственных истребителей пятого поколения у Китая и России (ещё непринятых на вооружение). Поэтому эксперт призвал конгрессменов помешать планам Пентагона и корпорации Boeing.

С другой стороны, критики F-15X могут быть предвзятыми. Как сообщало агентство Bloomberg, американский оборонный гигант Lockheed Martin, недовольный усилением позиций Boeing, развернул закулисную лоббистскую компанию против модернизированных «Орлов». К этой кампании привлекли не только экспертов, намеренно занижающих характеристики F-15X, но и сенаторов. В декабре 2018 года сенаторы-республиканцы Тед Круз Джон Корнин написали Дональду Трампу официальное письмо, в котором указали на опасность недофинансирования проекта F-35 из-за контракта на закупку «устаревших» «Орлов».

Во всяком случае, один из главных аргументов сторонников F-15X — самолёт, в отличие от F-35, сможет в будущем нести во внутреннем отсеке разрабатываемые тяжёлые гиперзвуковые ракеты класса «воздух-воздух», так ни один из критиков пока внятно не опроверг.