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Самолет ВВС США пролетел над территорией России 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: U.S. Air Force
Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Утром в 06:15 мск Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был замечен в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра.
Запланированный полет военного самолета на востоке России проходит в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.
Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.
В прошлый раз этот самолет пролетал над Россией 11 марта. Тогда американских военных также интересовал Дальний Восток, в частности самолет заметили в районе Читы. По мнению военных экспертов, в центре внимания США — ракетная бригада, развернутая в этом городе.
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Оружие , Армия , Boeing , ОБСЕ , Комсомольск-На-Амуре , США
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