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С-300 против Су-34: на Урале произошла «дуэль» современного ЗРК и самолета поколения 4++ 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе маневров российские средства ПВО пресекли «атаку» экипажа Су-34 «противника» на наземный объект.
Под Екатеринбургом прошли учения расчетов современных зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит».
По легенде учений, расчеты боевых машин по тревоге покидают места дислокации и совершают многокилометровый марш к месту несения боевого дежурства.
После развертывания комплекса его расчет проводит мониторинг воздушного пространства. Расчет обнаружил воздушные цели «противника», в роли которого выступили многофункциональные истребители бомбардировщики Су-34. Состоялась тем самым «дуэль»: современный ЗРК и самолет поколения 4++.
Поражение целей велось электронными пусками.
В учении ПВО приняли участие около 200 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.
Ранее ВКС России отразили удары воздушного «противника» на Дальнем Востоке.
ЗРС С-300 «Фаворит» — зенитная ракетная система среднего радиуса действия. С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша — около 5 мин.
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Оружие , Армия , Войска , Екатеринбург
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