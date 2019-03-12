С-300 против Су-34: на Урале произошла «дуэль» современного ЗРК и самолета поколения 4++

В ходе маневров российские средства ПВО пресекли «атаку» экипажа Су-34 «противника» на наземный объект.

Под Екатеринбургом прошли учения расчетов современных зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит».

По легенде учений, расчеты боевых машин по тревоге покидают места дислокации и совершают многокилометровый марш к месту несения боевого дежурства.

После развертывания комплекса его расчет проводит мониторинг воздушного пространства. Расчет обнаружил воздушные цели «противника», в роли которого выступили многофункциональные истребители бомбардировщики Су-34. Состоялась тем самым «дуэль»: современный ЗРК и самолет поколения 4++.

Поражение целей велось электронными пусками.

В учении ПВО приняли участие около 200 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Ранее ВКС России отразили удары воздушного «противника» на Дальнем Востоке.

ЗРС С-300 «Фаворит» — зенитная ракетная система среднего радиуса действия. С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша — около 5 мин.