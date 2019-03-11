Когда полетит американский аналог «Авангарда»?

После того, как российский президент в картинках рассказал миру об отечественном гиперзвуковом вооружении, американцы заявляют о форсировании собственных разработок в этой области. Учитывая финансовый и технологический потенциал, аналоги «Авангардов» и «Кинжалов» могут быть приняты на вооружение США в относительно сжатые сроки. Тем более что разработки подобных систем ведутся Соединёнными Штатами уже давно. Другое дело, характеристики всех гиперзвуковых разработок и их реальная эффективность до сих пор известны лишь приблизительно.

На форсаже

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA ) заключило контракт с американской оборонной корпорацией Raytheon на сумму $63,3 млн по программе разработки гиперзвукового планирующего блока Tactical Boost Glide (TBG).

«Совместные усилия Raytheon и DAPRA включают критический анализ проекта, ключевой шаг в освоении технологий», — сообщается в распространённом Raytheon заявлении.

В корпорации подчёркивают, что данная программа — ответ на аналогичные разработки других стран, в первую очередь России

«Этот последний контракт — часть нашей обширной программы по созданию гиперзвукового оружия… Raytheon тесно сотрудничает с нашими клиентами, чтобы быстро внедрить эти передовые системы вооружения и предоставить вооруженным силам нашей страны инструменты, необходимые им, чтобы противостоять растущей угрозе», — заявил вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems доктор Томас Бассинг.

Предположительно, разрабатываемое оружие будет представлять собой отделяющийся от баллистической ракеты гиперзвуковой блок, способный маневрировать в полёте. Возможно, в TBG будут использованы технологии Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2) — в рамках этого проекта DARPA совместно с ВВС США разрабатывало экспериментальный боевой блок, предназначенный для полётов на гиперзвуке. Первый испытательный полёт HTV-2 состоялся 20 апреля 2010 года. Аппарат стартовал с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Отделившийся от ракеты-носителя Minotaur IV планирующий блок предположительно развил скорость, превышающую 20 махов, но в полёте связь с ним была утеряна. Второй запуск HTV-2 с Вандеберга состоялся 11 августа 2011 года, но и он не увенчался успехом, связь с блоком также была потеряна.

Wikimedia Commons/Public Domain /// Кадр компьютерной анимации полёта Hypersonic Test Vehicle 2 (HTV-2)

В целом Соединённые Штаты активно ведут разработки гиперзвукового оружия с 2000-х годов. Первый контракт суммой $480 млн на создание гиперзвуковых ракет был заключён в сентябре 2016 года. Согласно этому документу, в рамках проекта Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) концерны Lockheed Martin и Raytheon планируют к 2020 году завершить работу над созданием полнофункциональных прототипов гиперзвуковых ракет воздушного базирования.

Ещё два контракта суммой $480 млн и $928 млн ВВС США заключили с корпорацией Lockheed Martin в 2018 году. По условиям первого контракта ракета AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW), способная развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука, должна поступить на вооружение в 2021 году. Второй контракт включает работы над гиперзвуковой ракетой Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW), которые должны закончиться к 2022 году. Точные характеристики обоих образцов оружия неизвестны, сообщаются лишь обрывочные сведения. Также в ноябре 2018 года DARPA сообщило о разработке системы ПРО Glide Breaker для перехвата гиперзвукового оружия, но большинство деталей этого проекта, а также объём его финансирования остаются засекреченными.

Wikimedia Commons/Public Domain /// HTV-2 на этапе отделения от РН Минотавр IV

Вариативность

Российский гиперзвук, несмотря на декларируемую «прорывность» технологий, — всё-таки результат апгрейда давно ведущихся разработок, уверены эксперты. Так, «Кинжалы» — предположительно, результат глубокой модернизации оперативно-тактической ракеты 9 М723 комплекса «Искандер-М», в ходе которой её приспособили для запуска с воздушного носителя. Работы по созданию маневрирующего блока, наподобие «Авангарда» (наиболее близким аналогом которого является TBG), начались ещё в 1980-х годах в качестве одного из возможных ответов на программу «Звёздных войн» Рейгана. А за несколько лет до появления «Авангарда» российские военные вели испытания «Объекта 4202».

Также в августе 2018 года об успешных испытаниях собственной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты и планирующего гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2 заявил Китай. При этом, по одной из версий, созданный Поднебесной аналог «Кинжалов», носителем которого является стратегический бомбардировщик Xian H-6K, — это модернизированный вариант баллистической ракеты наземного базирования ОТРК DF-15. То есть китайские конструкторы пошли тем же путём, что и их российские коллеги. Следовательно, и США, с их масштабами оборонных программ и объёмами финансирования, способны создать собственные «Авангарды» и «Кинжалы» в относительно короткие сроки.