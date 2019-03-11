Названы крупнейшие страны-поставщики вооружения

Основными мировыми экспортерами оружия в период с 2014 по 2018 годы остаются Россия США . Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который приводит ТАСС

Франции и В документе отмечается, что мировой объем продаж вооружений увеличился в сравнении с предыдущим пятилетним периодом на 7,8 процента. На долю США, России, Китая Германии пришлось 75 процентов от общего объема. На долю США и России вместе взятых — 57 процентов.

При этом объем продаж вооружений РФ снизился на 17 процентов. Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу — долгое время этим страны были одними из основных покупателей российского оружия. В минувшую пятилетку Россия поставила основные вооружения в 48 стран.