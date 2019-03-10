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Запуск секретного спутника ВВС США перенесли 

ТАСС
Фото: © AP Photo/John Raoux
Запуск ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником ВВС США Wideband Global SATCOM отложен на два дня — до 15 марта. Об этом сообщила в субботу на сайте компания United Launch Alliance (ULA).
"Запуск Delta IV United Launch Alliance с WGS-10 на борту, осуществляемый в интересах ВВС США, отложен с целью выявления неполадок и устранения некоторых нештатных показателей. Состояние носителя и аппарата стабильное, все бортовые системы работают в штатном режиме и готовы к переходу к заключительному этапу [подготовки к пуску]. Запуск намечен на пятницу — 15 марта 2019 года — на 18:56 по времени Восточного побережья США (01:56 мск 16 марта)", — уточнила компания.
По ее данным, это будет 39-й по счету пуск Delta IV с 2002 года и восьмой полет этого носителя в конфигурации Medium+.
ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских авиастроительных корпораций Boeing и Lockheed Martin.
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Оружие , Армия , Boeing , США
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