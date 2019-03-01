В России создали новые виды патронов

России создан новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм, а также два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного конструктора боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игоря Некрасова.

По его словам, институтом была завершена опытно-конструкторская работа Аверс.

«Это работа по созданию новых патронов калибра 12,7 мм, которые обладают свойством зажжения тяжёлых видов топлива», — сказал Некрасов, уточнив, что созданы бронебойно-зажигательный и зажигательный патроны.

Также он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы «Ратник» были созданы два боеприпаса калибра 5,45 мм: улучшенной кучности стрельбы и повышенного бронепробития.