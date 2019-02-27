Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео нового боевого робота РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фонд перспективных исследований (ФПИ) опубликовал видео испытаний перспективной роботизированной платформы "Маркер".
Компактная гусеничная машина вооружена пулеметом Калашникова и двумя противотанковыми управляемыми ракетами. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.
— Эволюция боевых роботов идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением роли оператора, — рассказали в ФПИ.
"Маркер" — мобильный демонстратор технологий, построенный по модульному принципу с открытой информационной архитектурой. Также в ролике показана работа беспилотников в организованных группах.
Российская Газета: последние новости
Корабли Северного флота отправились в дальний поход в Атлантику Су-30СМ получит возможности Су-35 Эксперт прокомментировал появление израильского "убийцы" С-300 и С-400
Оружие , Армия , Видео , Фонд перспективных исследований
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Пока вы спали: Порошенко велел наступать
Общество
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Стеклянная дверь упала на голову женщине
Происшествия
Появилось видео нового боевого робота РФ
Оружие Армия
Швеция задержала «российского шпиона»
В мире Европа
Эрдоган высказался о «неверном подходе США» по С-400
В мире Армия
В жилом доме поймали пятиметровую кобру
Происшествия Азия
Александр Песков госпитализирован
Шоу-бизнес
Рынска объяснила смерть Малашенко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение