Появилось видео нового боевого робота РФ

Компактная гусеничная машина вооружена пулеметом Калашникова и двумя противотанковыми управляемыми ракетами. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.

— Эволюция боевых роботов идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением роли оператора, — рассказали в ФПИ.

"Маркер" — мобильный демонстратор технологий, построенный по модульному принципу с открытой информационной архитектурой. Также в ролике показана работа беспилотников в организованных группах.