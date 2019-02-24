Washington Post: боевой беспилотник от «Калашникова» может изменить мир

Американский журнал посвятил статью российскому боевому дрону «КУБ-БЛА» производства концерна «Калашников» . Авторы издания уверены, что этот беспилотник за счет доступности и надежности сможет изменить мир, как и его «старший брат» АК-47.

Новый малоразмерный боевой дрон производства российского концерна «Калашников» под названием «КУБ-БЛА» может привести к радикальным изменениям в мире военных действий. К такому мнению пришли авторы газеты The Washington Post

Эксперт издания сравнил микро-БПЛА от «Калашников» с другой разработкой концерна, известной на весь свет — автоматом АК-47. Эта штурмовая винтовка изменила облик боевых действий во всем мире, и до сих пор остается мощным и наиболее популярным оружием.

Ударный беспилотник от «Калашникова» имеет все шансы повторить успех своего «старшего брата» и произвести революцию, утверждает автор статьи. Российский концерн сможет сделать современные технологии боевого применения дронов доступными, недорогими и надежными.

По словам профессора Николаса Гросмана, вывод на рынок недорогого и надежного российского боевого беспилотника приведет к «демократизации» этого вида оружия — «умных бомб». В отличие от дорогих и не всегда эффективных американских и израильских аналогов, российский боевой дрон смогут позволить себе многие армии мира. В итоге он может стать новым «автоматом Калашникова» для современности.

Ранее концерн Калашников представил кадры испытаний высокоточного ударного беспилотника «КУБ-БЛА» в рамках Международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби. На этом мероприятии Россия продемонстрировала, что является одной из главных стран, производящих беспилотные авиационные системы.

Преимуществами «КУБ-БЛА» являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность, масса полезной нагрузки до трех килограммов. Продолжительность его полета достигает 30 минут, а скорость движения — 130 километров в час как на малых, так и на больших высотах. Ударный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению.